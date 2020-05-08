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«Мама умерла спустя четыре дня после госпитализации в инфекционное отделение»

  • 8.05.2020, 18:45
«Мама умерла спустя четыре дня после госпитализации в инфекционное отделение»
иллюстрационное Фото Белта

В Ляховичском районе умерла 38-летняя женщина.

Вчера умерла 38-летняя Елена Ш. из села Гаславщина Ляховичского района. Родственники пока не знают, был ли у нее COVID-19, потому что о результате теста, который был проведен в минувшую пятницу, им еще не сообщили. 5 мая брали повторный анализ, и родственники также пока не знают результат, передает «Радыё Свабода».

Однако покойную похоронили в целлофановом мешке и в закрытом гробу.

Елена Ш. работала в Ляховичской библиотеке.

«Когда ей стало плохо, она решила пойти на самоизоляцию. Моя бабушка также взяла отпуск на работе, и они вдвоем закрылись на самоизоляции, - рассказывает 19-летний сын погибшей Владимир. - Но тут мать вызвали на работу на два дня. После этих двух дней у нее поднялась температура. Сначала 37,2, и пошло. Она обратилась к врачу. У нее 8 дней был больничный и она через день ездила в поликлинику. Но ей не хотели делать снимок, говорили, что для этого нет никаких показаний».

Владимир говорит, что у его матери был сильный кашель. В конце концов в клинике ее отправили на снимок легких.

«Они сделали снимок и обнаружили правостороннюю пневмонию. Ее положили в инфекционное отделение Ляховичской больницы, где она пролежала два дня. Потом ей стало хуже, и ее перевели на кислород, - рассказывает сын. - Потом где-то днем в больнице сказали, что она будет подключена к ИВЛ. Но потом она позвонила, сказали, что она не будет подключена к вентиляции легких, потому что ей было лучше. Это было в течение двух дней, и позавчера она позвонила мне, что ей будут вводить плазму».

После этого, по словам парня, они два дня не могли дозвониться Елене. 7 мая в 6 часов утра им сообщили, что женщина умерла.

«Она сгорела за четыре дня, именно столько она пролежала в инфекционном отделении», - рассказывает его сын Владимир.

У умершей остался еще и младший сын.

Владимир сказал, что его также проверяли на коронавирус, но результат пока неизвестен. Отца попросили уйти в отпуск на две недели.


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