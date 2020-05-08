Bloomberg: У пациентов, выздоровевших от коронавируса, может произойти рецидив 8.05.2020, 18:59

ВОЗ опровергла наличие доказательств того, что люди не могут заразиться коронавирусом повторно.

В общем рецидив может произойти у 15%. Об этом сообщила директор кафедры инфекционных заболеваний Первой клиники Пекинского университета Вонга Гичена, пишет Bloomberg (перевод — zn.ua.

"У большинства пациентов, у которых со временем повторно обнаружили коронавирус, нет никаких симптомов. Поэтому нужно провести дополнительные исследования, чтобы выяснить причины такого явления", - рассказала Гичена.

В Китае сейчас нарастает страх перед возможностью повторного инфицирования. Никто из ученых не может объяснить, почему так происходит, но они и не сбрасывают со счетов изменчивость самих тест-систем.

Как известно, всего в Китае около 82 тысяч человек были заражены, а 4 600 - умерли.

Всемирная организация здравоохранения опровергла наличие доказательств того, что люди, которые переболели коронавирусной болезнью, не могут заразиться ею повторно.

Такое заявление организация выпустила после того, как правительства некоторых стран предложили ввести "паспорт иммунитета" для людей, которые выздоровели.

Эти "паспорта" или "безвизовые сертификаты" предложили выдавать гражданам для путешествий заграницу или рабочих поездок, предполагая, что они защищены от повторного заражения из-за приобретенных антител.

Антитела к коронавирусу - один из главных показателей заражения у человека, именно на реагировании организма на вирус SARS-CoV-2 создавали первые тесты. Однако, ученые из Фуданьского университета в Китае обнаружили, что не у всех зараженных вырабатываются антитела к вирусу.

Оказалось также, что уровень антител к коронавирусу увеличиваются с возрастом. У тех, кто выздоровел, в группе от 60 до 85 лет в крови антител было в три раза больше, чем у пациентов в возрасте от 15 до 39 лет.

Как отмечал главный санврач Украины Виктор Ляшко, коронавирус циркулировал и до того в Украине, поэтому у многих украинцев уже могут быть выработаны антитела, но они не будут защищать от коронавирусной болезни.