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Синоптики: В выходные будет умеренно тепло и без осадков

  • 8.05.2020, 19:05
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Синоптики: В выходные будет умеренно тепло и без осадков

На неделе возможен даже мокрый снег.

В предстоящие выходные погоду Беларуси продолжит формировать область повышенного атмосферного давления. Будет без осадков, днем умеренно тепло, ночью — небольшие заморозки, пишет tut.by.

В субботу, 9 мая, преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью +1...6 °С, в отдельных районах по востоку страны заморозки до 0...-2 °С; максимальная температура днем +14...20 °С. В Минске осадки маловероятны, а максимальная температура воздуха в разгар дня составит +16...18 °С.

10 мая существенных осадков также не прогнозируется. Ночь прохладная с минимальной температурой +2...8 °С, а днем воздух прогреется до +17...24 °С.

В понедельник, 11 мая, ожидается изменение погодных условий: атмосферный фронт с Балтики принесет ночью в отдельные районы Гродненской области, утром и днем местами, преимущественно по северо-западной половине республики, кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы, возможен град, местами усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +6...12 °С, максимальная днем от +15 °С по северо-западу до +26 °С по юго-востоку.

В середине следующей недели ожидается неустойчивая с осадками и пониженным температурным фоном погода. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, ночью и утром по северо-западной половине с мокрым снегом), местами сильные осадки. Температура воздуха минимальная ночью +1...8 °С, по северо-западу местами заморозки до 0...-2 °С, по юго-востоку +9...13 °С; максимальная днем +8...15 °С.


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