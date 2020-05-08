Матеуш Моравецкий: Российская интерпретация истории Второй мировой войны основана на лжи 4 8.05.2020, 19:49

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Матеуш Моравецкий

Фото: PAP/Darek Delmanowicz

Палач пытается выставить себя жертвой.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий напомнил, что после окончания Второй мировой войны у Польши повторно отняли свободу. По случаю 75-й годовщины капитуляции нацистской Германии премьер-министр Польши дал итальянскому изданию La Stampa большое интервью, передает «Польское радио».

В этом интервью Матеуш Моравецкий заявил, что российская интерпретация истории Второй мировой войны основана на лжи, в которой палач – Россия – становится жертвой.

Глава польского правительства подчеркнул, что Польша никогда с этим согласиться.

Матеуш Моравецкий напомнил, что пакт Молотова-Риббентропа послужил основой для порабощения Советским Союзом Польши и стран Балтии. При этом он подчеркнул, что Польша обрела независимость только в 1989 году.

Премьер-министр Польши также предупредил, что Россия и Китай стремятся к господству и могут воспользоваться слабостью других стран, вызванной пандемией коронавируса, попытавшись разрушить альянсы, гарантирующие безопасность Запада.