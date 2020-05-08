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В Гомельской области бушует коронавирус: появились новые очаги

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  • 8.05.2020, 19:51
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В Гомельской области бушует коронавирус: появились новые очаги
иллюстрационное Фото: Reuters

Последняя информация от жителей региона о распространении COVID-19.

Новые случаи Covid-19 в Гомельской области, о которых сообщают читатели телеграм-канала "Баста".

Чечерск

"В городе Чечерск в средней школе №2 заболела заместитель директора. Из этой же школы забрали двух человек сразу же в инфекционку", - сообщили родители одного из школьников.

Мозырь

"Лежу в больнице с 28 апреля в родном городе Мозырь. Мазок взяли в первый же день. Результата нет уже 11 дней. Повторный мазок взяли в этот понедельник. Врачи пожимают плечами, говорят, что ничего не знают. Звонил в санстанцию, там говорят что не успевают", - пишет читатель из Мозыря.

Рогачев

- Сегодня стало известно о мальчике из средней школы №5 в Рогачеве, у которого подтверждён Сovid-19. Учится в 4-м классе. Учителя уже в открытую говорят, чтобы детей в школу не водили! Также настоятельно рекомендуют сообщать классным руководителям о заболевших в семье, - сообщает читатель.

Жлобин

"Жлобин, 19-й микрорайон, дом 18, 1-й подъезд. Сегодня приезжала скорая и забрали человека с коронавирусом. Вчера в этот же дом, только в 3-й подъезд приходили врачи в противовирусном обмундировании и милиционеры", - сообщает подписчик из Жлобина.

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