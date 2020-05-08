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Владелица ресторана: Рассчитывать на помощь от государства просто смешно

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  • 8.05.2020, 20:04
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Владелица ресторана: Рассчитывать на помощь от государства просто смешно
Фото: Алексей Матюшков

Белорусский общепит переживает самый масштабный кризис за свою историю.

Как в этой ситуации не сдаваться, сколько можно продержаться на своей кубышке и что будет после пандемии с минскими заведениями myfin.by рассказала владелица и управляющая рестораном Avalon Дарья Качмазова.

Дарья Качмазова окончила в Лондоне два университета: City University (BA in Linguistics and Communication Science) и Saïd Business School (BA in Economics and Management) (Oxford University business school), после чего уехала в Дубай, где проработала несколько лет в ювелирном бизнесе. В Минск Дарья переехала 3 года назад вместе с дочерью. При этом выбирала между Лондоном, Москвой и Киевом, но решила остановиться на Беларуси.

В прошлом году Дарья приобрела караоке-клуб IKRA и переделала его в ресторан Avalon. Она также планировала открыть в апреле косметологическую студию, но закупленное оборудование застряло в России после введения карантина и самоизоляции. С апреля ресторан Avalon перешел на закрытый режим работы: клиентов не принимают, работает доставка, а кухня готовит благотворительные обеды для врачей.

Первые впечатления от белорусского бизнеса

– Я была в шоке от увиденного. Столкнулась с тем, что люди элементарно не верят друг другу. Постоянно нужны договоры, куча подписанных бумажек и прочей макулатуры. В отличие от Англии, здесь не работают устные договоренности и джентльменское соглашение. Белорусские бизнесмены практически все уверены, что их обманут, или не заплатят, или где-то подставят.

Другая проблема – скоротечность большинства бизнесов в минском общепите. За редким исключением, здесь практически никто не работает более 3 лет. В Москве и Лондоне заведения открываются и работают десятилетиями. И это касается не только каких-то крупных пафосных заведений, но и небольших уютных пабов или баров. Там люди идут в общепит не чтобы поскорее урвать свой кусок, а через пару лет гори оно все огнем, а с четким пониманием долгосрочности проекта и страстью к своему делу.

Вошла в ресторанный бизнес, потому что люблю

– Выбрала ресторанный бизнес, потому что хочу заниматься тем, что сама люблю. Мне нравилась IKRA на старте проекта, я ее регулярно посещала, приятно проводила здесь время. И в итоге созрела для того, чтобы инвестировать в это место. Собственники как раз выставили клуб на продажу, и я его приобрела. Сейчас максимально плотно погружена в операционное управление. У меня есть еще несколько бизнесов в России, поэтому приходилось быть постоянно в разъездах, но в связи с закрытием границ получилось сосредоточиться на минском заведении.

– Ничего премиального после пандемии в общепите больше не останется. Будет спрос на недорогой, но качественный отдых.

После окончания эпидемии мы увидим как рынок снова откатится на уровень 90-х. Когда открытых заведений будет немного, денег у людей тоже в обрез, а привлекать посетителей нужно будет чем-то большим, чем низкими ценами. Сейчас многие рестораны пройдут переформатирование. Например, мы от ресторанного формата переходим к формату пати-бара и караоке плюс активно прокачиваем доставку.

Рассчитывать на помощь от государства просто смешно

– Рассчитывать на какую-то помощь от государства по меньшей мере наивно, а если смотреть трезво, то просто смешно. Вспомните все последние кризисы и назовите хотя бы один пример, когда государство помогло малому бизнесу, не связанному с этим государством близкими отношениями? Государство не вводит карантин, не объявляет чрезвычайное положение, соответственно, и оснований кого-то спасать нет.

Я для себя решила так: заведение закрываем для посетителей, переходим на доставку и помощь врачам обедами. Сейчас ежедневно готовим до 50 бесплатных обедов для врачей. При этом максимально сохраняем команду и ждем, когда изменится эпидемиологическая ситуация. Никто из команды не сокращен, не отправлен в отпуск за свой счет или что-то подобное. Да, приходится компенсировать эти затраты из собственных сбережений, но считаю важным поддержать людей, которые со мной с самого начала проекта.

– Если ситуация не изменится в ближайшие месяц-два, то рынку минского общепита наступит, мягко выражаясь, конец. Он просто массово начнет схлопываться. До закрытия и перехода на карантин у нас произошло падение выручки где-то на 60-70%. Уже сейчас мне приходится договариваться с арендодателем о том, чтобы платить только минимально возможную сумму, которая покрывает его налоговые платежи государству. При этом я арендую у частника, иностранца, согласовать с которым все эти вопросы крайне сложно. И так происходит по всем цепочкам. Многие договориться не смогут, начнется вал банкротств.

От этого в конечном итоге проиграют все: государство, так как будет собирать меньше налогов; люди, так как сильно сократится выбор заведений, и бизнесмены, которые из-за накопленных долгов уже не смогут вернуться на рынок.


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