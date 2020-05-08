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Минчанин: Если вы болеете и у вас 8 симптомов из 10, тест вам никто не сделает

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  • 8.05.2020, 20:24
  • 4,081
Минчанин: Если вы болеете и у вас 8 симптомов из 10, тест вам никто не сделает

Многих просто отправляют домой.

Минчанин на собственном примере рассказал телеграм-каналу «Баста» о том, как обычно проходит «лечение» тех, у кого обнаружен коронавирус.

- Если вы болеете и у вас восемь симптомов из десяти, тест вам никто не сделает, - пишет он. - В поликлинике вам так и скажут: пневмонии нет, идите домой болеть.

Допустим, вы везунчик и болеете этой дрянью в достаточно лёгкой форме. Допустим, через 7-10 дней вам закрывают больничный и отправят на работу.

Думаю, продолжать эту логическую цепочку смысла нет. К чему это приведет догадаться не сложно.

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