Минчанин: Если вы болеете и у вас 8 симптомов из 10, тест вам никто не сделает 3 8.05.2020, 20:24

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Многих просто отправляют домой.

Минчанин на собственном примере рассказал телеграм-каналу «Баста» о том, как обычно проходит «лечение» тех, у кого обнаружен коронавирус.

- Если вы болеете и у вас восемь симптомов из десяти, тест вам никто не сделает, - пишет он. - В поликлинике вам так и скажут: пневмонии нет, идите домой болеть.

Допустим, вы везунчик и болеете этой дрянью в достаточно лёгкой форме. Допустим, через 7-10 дней вам закрывают больничный и отправят на работу.

Думаю, продолжать эту логическую цепочку смысла нет. К чему это приведет догадаться не сложно.

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