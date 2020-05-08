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Главный праздник – еще впереди

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  • 8.05.2020, 20:40
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Главный праздник – еще впереди
иллюстрационное Фото: tut.by

Будет он тогда, когда Беларусь избавится от эпидемии коронавируса и диктатуры.

Об этом пишет подписчица группы в «Фейсбуке» гражданской кампании «Европейская Беларусь»:

- До Дня победы остается менее суток, и тут Мингорисполком торжественно отрапортовал: «23:15 - небо Минска раскрасит праздничный фейерверк, - пишет она. - Организаторы обещают поразить зрителей разнообразием цветов и форм огненного шоу».

Такие заявления, в разгар пандемии звучат, по меньшей мере, цинично. О каком «шоу» может идти речь, когда больницы забиты больными, люди сотнями умирают от «пневмоний», в стране в срочном порядке открывают новые кладбища, а смертность от Covid-19 среди врачей в Беларуси выше, чем в других европейских странах?

Поддакивающие диктатору чиновники-организаторы, начальники силовых структур, которые в эти минуты крайне озабочены идеальным проведением бала сатаны, наверняка осознают преступность своих действий, ибо в госаппарате еще есть люди разумные, однако без совести. Они понимают, что чем больше людей, будет на этом мероприятии, тем эффектнее будет «огненное шоу» в виде нехватки мест для больных, распределения аппаратов ИВЛ по принципу «кому нужнее» и бескрайней ненависти родственников тех, кто потерял близких из-за танцулек и прихотей Лукашенко.

Понимают они и свою ответственность, и боятся. Очень боятся. Страх накрывает их с головой не от того, что могут погибнуть люди, а потому что грядет неминуемая уголовная ответственность, в ходе которой им придётся расстаться с наворованными у народа деньгами и элитной недвижимостью в Дроздах. Терпение у белорусов не железное.

Пока же любителем злачных развлечений и колхозной попсы, заявленной на предстоящем концерте, хочется сказать лишь одно: имейте совесть, прислушайтесь к слезным мольбам врачей о том, что лучше оставаться дома. Будет еще и концерт вам, и праздник на главной площади страны, когда утихнет пандемия и Беларусь наконец избавится от набившего оскомину ярма по фамилии Лукашенко.


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