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Toyo Keizai: Путинская армия терпит фиаско

  • 8.05.2020, 20:54
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Toyo Keizai: Путинская армия терпит фиаско

Официальные данные о числе заболевших военных в РФ — верхушка айсберга?

В России не могут справиться с ростом заболеваемости новым коронавирусом.

По данным на 6 мая, число заразившихся достигло 155 тысяч человек (скончался 1451 человек). Это намного больше числа инфицированных в Китае (примерно 83 тысячи). В Москве и других городах введены жесткие меры самоизоляции, пишет Рё Омацу для Toyo Keizai (перевод — inosmi.ru).

Более того, заразился второй человек во власти — премьер-министр России Михаил Мишустин, а также министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев. Вирус распространяется в армии.

Официальные данные о числе заболевших — верхушка айсберга?

26 апреля Министерство обороны РФ сообщило, что заразилось примерно две тысячи человек, имеющих отношение к армии. Это была первая информация о распространении эпидемии в войсках.

По данным минобороны РФ на тот же день, военнослужащих заболело 874 человека. Из них четыре находятся в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Также положительные результаты на вирус были подтверждены у 779 студентов и абитуриентов высших военных учебных заведений. С учетом сотрудников школ при министерстве обороны и гражданских, работающих на армии, цифра достигла примерно двух тысяч человек. 5 мая количество заразившихся выросло примерно до 3200 человек.

Эти больные госпитализированы в военные госпитали или находятся на домашнем лечении и самоизоляции. Минобороны подчеркивает, что предпринимаются всеобъемлющие меры для предотвращения распространения эпидемии: постоянное тестирование в войсках, а также дезинфекция транспортных средств и учреждений.

Численность российской армии составляет 800 тысяч человек (в 2019 году). Это — одна из крупнейших армий мира. С точки зрения общей численности количество больных не превышает 1%.

Тем не менее армейская жизнь предполагает совместное проживание и учения, поэтому велика опасность, что могут произойти вспышки эпидемии. Комментируя официальную информацию, СМИ, критически настроенные в отношении правительства, высказывают мнение: «Это — верхушка айсберга», «Реальные данные умалчиваются».

По информации Министерства обороны, российская армия начала ежедневно брать анализы у военнослужащих в марте. И до конца марта оно отрицало, что среди военных есть заболевшие.

31 марта российская военная газета «Красная звезда» привела комментарий заместителя начальника генерального штаба ВС РФ генерала-полковника Евгения Бурдинского, который заявил, что на тот момент не подтверждено ни одного случая коронавирусной инфекции в армии.

14 апреля министерство обороны также заявило, что эпидемия находится под абсолютным контролем войск.

Массовое заражение во время репетиции парада

Тем не менее уже 16 апреля минобороны признало первые случаи covid-19 в армии. Было объявлено, что в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище заболели 14 курсантов и один гражданский.

Поводом послужила появившаяся в соцсетях информация о массовом заражении на репетиции парада. Как сообщается, 14 апреля было зафиксировано 49 заболевших преподавателей и курсантов Нахимовского военно-морского училища.

20 марта курсанты этого училища прибыли в Москву, где за городом принимали участие в репетициях парада.

155 человек, которые контактировали с этими 49, также находятся под медицинским наблюдением. А уже 16 апреля президент России Путин объявил о переносе военного парада, который должен был пройти 9 мая. Он пояснил, что 15 апреля этого потребовали ветеранские организации.

В связи с этим решением Министерство обороны России вернуло в части всех участников репетиций и установило для них двухнедельный карантин.

Многочисленные российские СМИ полагают, что масштабы вспышки эпидемии в армии намного больше официальной информации.

17 апреля радиостанция «Эхо Москвы» сообщила: «Ситуация свидетельствует о крупномасштабном очаге эпидемии среди участников репетиций парада, которые проводились в подмосковном Алабино с 20 марта. Скорее всего, из-за этого был отменен майский парад».

Решения президента Путина были слишком запоздалыми

16 апреля президент Путин заявил: «Риски, «связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям. Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органов власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах».

Тем не менее было уже слишком поздно. Несмотря на эпидемию по всей стране, репетиции парада начали проводить в марте. Можно было легко представить, что на фоне ежедневного прироста больных в несколько тысяч проведение крупномасштабного парада вызовет еще большее заражение. Тем не менее курс не меняли. В Москве собрали солдат со всей России.

В начале апреля, когда до Дня Победы оставалось около месяца, администрация Путина заявила, что о проблеме репетиций парада необходимо уточнять в министерстве обороны, которое принимает исключительные меры для предотвращения распространения вируса. Армия может действовать самостоятельно. В конечном итоге это запоздалое решение об отмене и переносе парада привело к массовому заражению.

Итак, почему же парад не отменяли до 16 апреля?

2020 — особый год для России: исполняется 75 лет победы над нацисткой Германией. Для России День Победы 9 мая всегда был прекрасным шансом подчеркнуть позицию победителя над фашистским лагерем. Был приглашен премьер-министр Японии Синдзо Абэ и главы других стран.

Поэтому если бы президент Путин заявил о переносе, это бы восприняли как белый флаг перед пандемией. Даже принятое решение о переносе российский лидер оправдал требованием ветеранских организаций.

Доверие россиян к армии пошатнулось

Новую дату проведения мероприятия не предлагали, и военным пришлось продолжить репетиции. В результате произошла вспышка эпидемии среди курсантов военных училищ.

Несмотря на это, министерство обороны продолжало подчеркивать, что деятельность войск проходит в штатном режиме. В ходе совещания по телефону 24 апреля Сергей Шойгу заявил: «По плану проводится учеба, учения, полевые выходы. Все полигоны задействованы у нас более чем на 80%».

1 апреля стартовал ежегодный призыв, несмотря на протесты отдельных врачей. В ходе учений и медосмотра призывников не избежать тесных контактов, поэтому это легко может привести к вспышке заболевания.

Также нельзя игнорировать опасность распространения эпидемии по всей стране, и очагом этого распространения может стать армия: после окончания службы солдаты возвращаются к себе на родину.

В отличие от армии граждане России живут в условиях жесткого режима самоизоляции. В Москве этот режим ввели 29 марта. 22 апреля запретили пользоваться общественным и личным транспортом без соответствующего пропуска.

Городские камеры наблюдения фиксируют номера проезжающих автомобилей, и в случае отсутствия пропуска выписывается штраф более 15 тысяч рублей.

От российских войск ожидают, что они внесут свой вклад в борьбу с эпидемией, однако, если массовое заражение в них не стихнет, это приведет к снижению доверия россиян к армии. Что касается праздничных мероприятий, перенесенных на сентябрь, то президент Путин подчеркнул, что московский парад пройдет обязательно.

Тем не менее, если вирус распространится по городам через участников репетиций и демобилизовавшихся из армии, президент Путин, сосредоточивший в своих руках мощную власть, понесет серьезную ответственность.


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