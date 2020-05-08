Что происходит с ценами на авто в Беларуси? 2 8.05.2020, 21:04

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Репортаж с «авторынка» на Борисовском тракте.

Возле станции метро "Борисовский тракт" на парковке стихийно друг рядом с другом образовалось несколько автохаусов - получился в какой-то степени авторынок, пишет abw.by.

Но визуально машин там больше, чем на рынке "Ждановичи". Журналисты выяснили, продается ли что-то интересное и как обстоят дела с торговлей подержанными авто.

Американская классика

В обеденное время субботы на площадке вовсе не многолюдно. Даже не страшно ходить в условиях пандемии, людей мало. Кардинально с похода годичной давности на "рынке" ничего не поменялось. Комиссионки те же, машины тоже, их количество не уменьшилось и не увеличилось. Выбор широкий, но в основном здесь автомобили сегмента до 10.000$ с пробегом по РБ, причем много вариантов до 5000$. В условиях кризиса, когда доходы упали, а кто-то потерял работу, сегмент дешевых автомобилей становится актуальнее.

И сразу встречаем лимузин Lincoln Town Car 2003 года за 3500$ с 4,6-литровым мотором и "автоматом".

Написано, что это готовый бизнес. Правда, непонятно, когда бизнес в сфере развлечений и свадеб снова будет актуальным...

Рядом еще один редкий экземпляр из США - Pontiac Firebird IV с поднимающимися фарами. Легенда 1994 г.в. с 3,8-литровым мотором продавалась за 5999$.

Но и это еще не все! В соседней комиссионке на продажу выставлен редкий Ford Mustang 2002 года за 5750$. Еще и стильного темно-зеленого цвета, который этой модели очень идет.

Под капотом мощный 3,8-литровый мотор, коробка автоматическая. Водительское кресло в трещинах - годы все же берут свое. А вот кузов внешне неплох. По словам сотрудника одного из автохаусов, машина продается здесь уже давно, около двух месяцев. Выбор явно не для всех, но надо признать, что очень стильный автомобиль за свои деньги.

"На таких "корчах" пробеги никто не отматывает"

Советская классика тоже имеется. Прямо под ностальгическим рекламным щитом с LADA-2110 (как он еще сохранился?) стоял ВАЗ-21063 в неплохом состоянии.

Машина 1988 г.в. продавалась за 1650$. Пробег - 77.250 км, причем, судя по состоянию, так оно и есть.

Наверное, самый дешевый экземпляр на рынке - "Таврия" 2001 года за 750$. Внешне ржавчинка уже проступает, но визуально все целое. Правда, вариант на любителя.

Продавцы сами признаются, что в идеальном состоянии вариантов "из-под дедушки" на рынке немного. Состояние авто, по их словам, "как и у всех"- продаются те же машины, что и у частников в объявлениях. Сотрудник автохауса на просьбу показать хороший экземпляр отвел к Mitsubishi Carisma 1997 г.в. за 2999$.

"Машина в очень хорошем состоянии, крашено только одно крыло. Пробег 152 тысячи километров, вероятно, честный. На таких "корчах" пробеги никто не отматывает", - комментирует продавец.

Посмотрели сами - ржавчины нет, салон аккуратный. Шины неплохие, правда, зимние. Внешне все действительно неплохо. Но, конечно, при покупке сильно подержанного автомобиля осматривать его нужно тщательно.

Старого "премиума" на "рынке" в избытке. Например, можно взять "свежеоблитый" Mercedes ML 2001 года за 6950$. Или, к примеру, Lexus GS300 2006 г.в. за 8900$. Как эти машины покажут себя в эксплуатации и ремонтах, совершенно непонятно, зато "понты"!

Также здесь продавался Geely Emgrand 2012 года за 2500$. Покрашен ужасно, внешне состояние не очень. И таких машин тоже хватает.

2000$ за 30-летнюю "бочку" Audi? Причем не в самом лучшем виде и явно не "из-под дедушки". Без комментариев...

Зато рядом стоял Daihatsu Materia 2008 г.в.а за 4800$. Тоже "эксклюзив", но тут хотя бы цена адекватная.

"Переживем. Не первый кризис и не последний"

"Где-то недели три назад почувствовали заметный спад продаж, - рассказывает один из комиссионщиков. - Тут все вместе сложилось: и люди боятся выходить из дома, и кризис. Некоторые просто ждут, неизвестно, что будет дальше. Посетители приходят, но больше посмотреть".

"Тишина сейчас в продажах. У нас здесь недорогие машины, люди часто брали их в кредит, - говорит другой продавец. - Кредиты в рублях легко одобряли, ставки были невысокими. А сейчас банки подняли ставки, один, например, аж до 23 годовых. Плюс еще не всем одобряют. В общем, с кредитами стало туго. Можно брать небольшие потребительские, но на 1000-1500 долларов, если на какую-то машину не хватает. Это тоже негативно повлияло на продажи. Они упали, но мы продали за месяц 20 машин. А в целом - тишина".

"Цены снизились только на "трупы", на хорошие машины цены держатся. Конечно, спад, но машины продаются. Сегодня у меня одна, например, ушла. Думаю, переживем. Не первый кризис и не последний", - говорит третий продавец.

Итог - машин много, причем "антикризисных", с ценой до 5000$, но особых продаж нет - об этом говорят все продавцы. У автомобилей самое разное состояние, но "идеальные" варианты еще нужно поискать. Зато есть много "эксклюзива", прямо выставка какая-то, можно приходить и просто на них смотреть.