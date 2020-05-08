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Видеофакт: В Минске «скорые» стоят в пробке из-за репетиции парада

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  • 8.05.2020, 21:08
  • 3,409
Видеофакт: В Минске «скорые» стоят в пробке из-за репетиции парада

Медики вынуждены были ждать проезда военной техники по проспекту Независимости.

Из-за репетиции парада сегодня днем проспект Независимости в Минске стоял в пробках, пишет телеграм-канал «Баста».

Это коснулось не только обычных автомобилистов, но и «скорых».

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