Видеофакт: В Минске «скорые» стоят в пробке из-за репетиции парада 12 8.05.2020, 21:08

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Медики вынуждены были ждать проезда военной техники по проспекту Независимости.

Из-за репетиции парада сегодня днем проспект Независимости в Минске стоял в пробках, пишет телеграм-канал «Баста».

Это коснулось не только обычных автомобилистов, но и «скорых».

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