Помощник вице-президента США Пенса заразился коронавирусом 8.05.2020, 21:16

Вице-президент Майк Пенс

фото: ap

Это уже второй случай заражения вирусом среди сотрудников Белого дома за минувшую неделю.

В результате тестирования выяснилось, что помощник вице-президента Америки Майка Пенса заразился коронавирусом. Информация о положительном результате теста была подтверждена осведомленным источником, который говорил с Associated Press на условиях анонимности, передает «Голос Америки».

В четверг представители Белого дома подтвердили, что у военнослужащего, исполнявшего обязанности одного из камердинеров президента Дональда Трампа, также был обнаружен коронавирус.