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Помощник вице-президента США Пенса заразился коронавирусом

  • 8.05.2020, 21:16
Помощник вице-президента США Пенса заразился коронавирусом
Вице-президент Майк Пенс
фото: ap

Это уже второй случай заражения вирусом среди сотрудников Белого дома за минувшую неделю.

В результате тестирования выяснилось, что помощник вице-президента Америки Майка Пенса заразился коронавирусом. Информация о положительном результате теста была подтверждена осведомленным источником, который говорил с Associated Press на условиях анонимности, передает «Голос Америки».

В четверг представители Белого дома подтвердили, что у военнослужащего, исполнявшего обязанности одного из камердинеров президента Дональда Трампа, также был обнаружен коронавирус.


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