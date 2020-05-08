В день провозглашения «выборов» в Беларуси осудили 25 человек 6 8.05.2020, 21:41

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Задержание Александра Буракова возле здания суда.

Фото: belsat.eu

Суды прошли в шести городах.

Всего за последние два дня после встреч с гомельчанином Сергеем Тихановским в разных городах Беларуси задержали несколько десятков человек. «Белсат» собрал список сторонников блогера.

Могилев

Октябрьский суд наказал арестом сторонников блогера Сергея Тихановского. Трех участников команды «Страна для жизни» и двух могилевчан, которые отбивали у милиции автодом активистов 5 мая, осудили за участие в несанкционированной акции:

Владимир Неронский – 10 суток

Артем Саков – 5 суток

Александр Аранович – 6 суток

Степан Лазаренок – 5 суток

Вячеслав Зайцев – 2 суток

Задержан журналист и правозащитник «Могилевской весны» Александр Бураков. В отношении него составили протокол по статье 23.34 КоАП за участие в несанкционированной акции протеста.

Задержанный оператор-фрилансер Михаил Оршинский заявил ходатайство об адвокате. Ему дали время до 12 мая. Однако через пару минут после выхода из зала суда его снова задержали якобы по новому административному делу и отвезли в изолятор. Он даже не успел взять подготовленных для отсидки вещей.

Лида

Фельдшер скорой помощи Павел Палейчик получил 7 суток ареста.

7 суток получил и Андрей Полякович.

Фельдшеры Алексей Кравчук, Олег Кравцов, Максим Полонский, Павел Антипкин задержаны. Суд над ними состоится 11 мая.

Глубокое

Задержанный 8 мая фрилансер Дмитрий Лупач останется в отделении до суда, который состоится 11 мая. На журналиста составили протокол за участие в несанкционированной акции. Дмитрий Лупач сопровождал Сергея Тихановского во время его визита в Глубокое.

Брест

Рассмотрение дела задержанного блогера Сергея Петрухина состоится 11 мая. Он проведет выходные в изоляторе.

Также задержаны четыре противника строительства аккумуляторного завода: Владимир Мороз, Константин Остапук, Денис Малышенко и Юрий Калько.

Гродно

Активист Александр Лаврентьев получил 7 суток ареста.

Режиссер Василий Калач, Елена Сахарчук, Юрий Шока содержатся в Ленинском РОВД Гродно. На них составили протоколы за нарушение правил проведения массовых мероприятий. Гродненского активиста Николая Соляника милиционеры заблокировали в квартире. Дверей он не открывает.

Гомель

Алексея Соломошенко из деревни Рудня-Маримонова приговорили к 15 суткам ареста. Валерий Репин получил штраф в размере 135 рублей. Активистов обвинили в участии в незаконном массовом мероприятии – акции кормления голубей у Нулевого километра в центре Гомеля 3 мая.

Самого Сергея Тихановского милиция задержала 6 мая в Могилеве. Затем волна репрессий затронула его сторонников в Глубоком, Гомеле, Гродно, Лиде, Могилеве Могилеве, Бресте.

Напомним, что сегодня «палата представителей» объявила, что «президентские выборы» в Беларуси пройдут 9 августа.