закрыть
8 мая 2020, пятница, 22:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В день провозглашения «выборов» в Беларуси осудили 25 человек

6
  • 8.05.2020, 21:41
  • 1,488
В день провозглашения «выборов» в Беларуси осудили 25 человек
Задержание Александра Буракова возле здания суда.
Фото: belsat.eu

Суды прошли в шести городах.

Всего за последние два дня после встреч с гомельчанином Сергеем Тихановским в разных городах Беларуси задержали несколько десятков человек. «Белсат» собрал список сторонников блогера.

Могилев

Октябрьский суд наказал арестом сторонников блогера Сергея Тихановского. Трех участников команды «Страна для жизни» и двух могилевчан, которые отбивали у милиции автодом активистов 5 мая, осудили за участие в несанкционированной акции:

Владимир Неронский – 10 суток

Артем Саков – 5 суток

Александр Аранович – 6 суток

Степан Лазаренок – 5 суток

Вячеслав Зайцев – 2 суток

Задержан журналист и правозащитник «Могилевской весны» Александр Бураков. В отношении него составили протокол по статье 23.34 КоАП за участие в несанкционированной акции протеста.

Задержанный оператор-фрилансер Михаил Оршинский заявил ходатайство об адвокате. Ему дали время до 12 мая. Однако через пару минут после выхода из зала суда его снова задержали якобы по новому административному делу и отвезли в изолятор. Он даже не успел взять подготовленных для отсидки вещей.

Лида

Фельдшер скорой помощи Павел Палейчик получил 7 суток ареста.

7 суток получил и Андрей Полякович.

Фельдшеры Алексей Кравчук, Олег Кравцов, Максим Полонский, Павел Антипкин задержаны. Суд над ними состоится 11 мая.

Глубокое

Задержанный 8 мая фрилансер Дмитрий Лупач останется в отделении до суда, который состоится 11 мая. На журналиста составили протокол за участие в несанкционированной акции. Дмитрий Лупач сопровождал Сергея Тихановского во время его визита в Глубокое.

Брест

Рассмотрение дела задержанного блогера Сергея Петрухина состоится 11 мая. Он проведет выходные в изоляторе.

Также задержаны четыре противника строительства аккумуляторного завода: Владимир Мороз, Константин Остапук, Денис Малышенко и Юрий Калько.

Гродно

Активист Александр Лаврентьев получил 7 суток ареста.

Режиссер Василий Калач, Елена Сахарчук, Юрий Шока содержатся в Ленинском РОВД Гродно. На них составили протоколы за нарушение правил проведения массовых мероприятий. Гродненского активиста Николая Соляника милиционеры заблокировали в квартире. Дверей он не открывает.

Гомель

Алексея Соломошенко из деревни Рудня-Маримонова приговорили к 15 суткам ареста. Валерий Репин получил штраф в размере 135 рублей. Активистов обвинили в участии в незаконном массовом мероприятии – акции кормления голубей у Нулевого километра в центре Гомеля 3 мая.

Самого Сергея Тихановского милиция задержала 6 мая в Могилеве. Затем волна репрессий затронула его сторонников в Глубоком, Гомеле, Гродно, Лиде, Могилеве Могилеве, Бресте.

Напомним, что сегодня «палата представителей» объявила, что «президентские выборы» в Беларуси пройдут 9 августа.


популярное за неделю

Мнение

Масочный режим
Масочный режим Ирина Халип
9 мая на трибуне будут стоять только ряженые
9 мая на трибуне будут стоять только ряженые Андрей Санников
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов