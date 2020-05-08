Италия стала второй страной Европы, где от эпидемии погибло более 30 тысяч человек 8.05.2020, 21:48

Только за последние сутки в стране от коронавируса умерли сотни человек.

Италия стала второй страной Европы, где от коронавируса погибли более 30 тысяч человек. Об этом сообщает "Европейская правда" ссылкой на последние данные Департамента социальной защиты Италии.

За последние сутки от коронавируса в Италии умерли 243 больных, общее количество умерших возросло до 30 201.

Напомним, во вторник отметку в 30 тысяч умерших пересекла Великобритания. В Испании по итогам последних суток количество погибших от вируса составляет 26 299 человек.

С начала эпидемии, в Италии зарегистрировали 217 185 подтвержденных случаев коронавируса.