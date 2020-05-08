В Минском суворовском военном училище произошла вспышка коронавируса 8.05.2020, 22:03

фото: budny.by

В четверг всех курсантов отправили по домам.

Вспышка коронавируса в Минском суворовском военном училище. Заражение подозревают у двух человек, сообщает телеграм-канал «Баста».

- Как минимум, двое зараженных Сovid-19 в Минском суворовском военном училище. Вчера всех отправили по домам, - пишет читатель.

Источнику в училище, с которым телеграм-канал связались через соцсети, подтвердил информацию о том, что среди курсантов есть зараженные.

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