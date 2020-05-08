ЕС поддержит европейские стремления стран Восточного партнерства 8.05.2020, 22:36

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Соответствующие положения декларации к саммиту Восточного партнерства согласовали послы 27 стран ЕС.

ЕС поддержит европейские стремления стран Восточного партнерства и согласится на их постепенную экономическую интеграцию. Соответствующие положения декларации к саммиту Восточного партнерства, который состоится в следующем месяце, согласовали послы 27 стран ЕС. Об этом сообщила специальный корреспондент «Польского Радио» в Брюсселе Беата Пломецкая.

По ее словам, Польша осталась довольна утвержденным текстом документа. В то же время спецкор отметила, что согласованию документа сопутствовали разногласия. Так, Франция противилась многообещающим положениям и возможном членстве стран Восточного партнерства в Евросоюзе.

Польша, в свою очередь, оспорила расплывчатость положений, потребовав более амбициозных формулировок по сравнению с предыдущими документами Евросоюза в отношении Восточного партнерства.

Напомним, проект Восточного партнерства является польско-шведской инициативой, которая была создана 10 лет назад и является частью Европейской политики добрососедства. Его целью является углубление сотрудничества между ЕС и шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Молдовой, Украиной, Беларусью и Грузией.