Фотофакт: «Скорые» с медиками в противочумных костюмах массово приезжают к минчанам 2 8.05.2020, 22:58

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иллюстрационное фото: Telegram-канал "Баста!"

Новые фото из Минска.

Их опубликовал телеграм-канал «Баста».

Адреса домов, в которые врачи приезжали для госпитализации зараженных или проверки их состояния: Богдановича, 120, Бурдейного, 19, Гинтовта, 4, Куйбышева, 75, Лучины, 58, Мирошниченко, 9, Острожских, 4, 6, Филимонова, 1, Холмогорская, 51.

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