93-летний ветеран: Эта эпидемия - как война, парад проводить нельзя 8 9.05.2020, 8:04

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Феликс Шкирманков

Фото: «Радыё Свабода»

Фронтовик и кавалер боевых наград советует отмечать День Победы в кругу семьи.

Несмотря на многочисленные рекомендации врачей из Всемирной организации здравоохранения, белорусские власти в разгар эпидемии коронавируса проводят военный парад.

Во время его подготовки независимые СМИ зарегистрировали факты массового заражения COVID-19 военных, принимавших участие в репетициях. Медики и оппозиционные политики не раз предупреждали, что проведение такого мероприятия приведет к новому всплеску эпидемии в Беларуси.

Что думают о сегодняшнем параде сами ветераны?

Сайт Charter97.org поговорил с Феликсом Шкирманковым, 93-летним ветераном Второй мировой из Славгорода Гомельской области. В 1941 году Феликс Шкирманков пошел в партизаны. В ноябре 1943-го был тяжело ранен. Окончил военно-инженерное училище в звании младшего лейтенанта и был направлен на 4-й Украинский фронт командиром саперного взвода. Войну закончил под Прагой. Во время войны четыре раза был ранен, награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны первой степени, медалями «За отвагу», «Партизану Отечественной войны» первой степени, «За победу над Германией».

- Вы ушли в партизаны в 1941 году, когда вам было всего лишь 15 лет. Что для вас означает День Победы?

- В июне 1941 года в Глуске был создан истребительный батальон, были такие формирования по борьбе с нацистскими десантниками-парашютистами. Я попал в такой батальон, и это был мой первый шаг в войне.

А потом уже, в июле 1941 года, в Гомеле создали Первую партизанскую роту Беларуси. В составе этой роты был и я, ее направили в Мозырь. Задачей этой роты было начать партизанскую борьбу в тылу неприятеля.

Но из этого ничего не получилось, потому что нашелся предатель, который доложил немцам про то, что в лесу создается партизанская база - а она действительно там создавалась. После этого враг атаковал и истребил большую часть нашей базы. Поэтому наша рота в дальнейшем влилась в состав Красной армии.

Что для меня означает праздник Победы? Это вопрос, на который в двух словах тяжело ответить. Это, как в той песне поется - праздник со слезами на глазах. Это воспоминания о тех страшно тяжелых годах, политых огромным количеством нашей крови, когда мы в нечеловеческих условиях отступали, оставляли города, вгрызались в безымянные высоты и снова отходили - а потом с нечеловеческим напряжением набирались сил и с такими же тяжелыми потерями шли вперед, освобождали то, что оставили.

Но главное - это воспоминания о друзьях, которые не вернулись, о тех, кто был рядом в страшнейшие моменты жизни, но погиб.

Проще говоря, это все связано с тем очень личным, что пришлось пережить, с теми очень-очень длинными и тяжелыми днями и ночами, которые выпали на долю моего поколения.

- Сейчас в Беларуси бушует эпидемия коронавируса. Вам - 93 года, как вы защищаете себе и свою семью от болезни?

- В первую очередь, надо следовать рекомендациям врачей, которые советуют оставаться дома и избегать лишних контактов.

В этом смысле, мне проще придерживаться правил самоизоляции: дело в том, что я уже никуда из дома не выхожу, отказали ноги. Поэтому частых контактов с людьми у меня не бывает: я сижу дома, а эта болезнь проходит «мимо меня». За мной ухаживает дочь, а если ее нет, то приходит человек из социальной службы пару раз в день. И дочь, и работник соцслужбы приходят в масках и перчатках - все рекомендации медиков о безопасности во время коронавируса мы соблюдаем.

Хочу сказать, что не только пожилым людям, как я, но и всем нужно соблюдать советы врачей. Каждый сам себе может помочь, исполняя те рекомендации по ограничению контактов и гигиене, которые дают медики.

Эта болезнь - как война, она может поразить каждого, кого «выберет». Это похоже на то, что происходит на фронте: один выжил, а другой, кто был рядом с ним, умер. Но это не значит, что нельзя повлиять на свою судьбу, надо стремиться выжить.

Поэтому во время этой эпидемии, как и на войне, действует правило: исполняйте советы врачей, а там уже - как Бог даст. Врачи не Боги, но если действовать по их рекомендациям и избегать массовых скоплений людей, можно максимально обезопасить себя.

- Что вы думаете о параде, который сегодня проводят власти?

- Медики уже не раз предупредили, то сегодня нельзя собираться большими группами, чтобы обезопасить себя от болезни. Такие скопления людей могут только привести к новым вспышкам эпидемии.

Поэтому я убежден, что этот парад проводить нельзя. В конце концов, всегда есть возможность провести парад, когда эпидемия коронавируса закончится. Например, в день окончания Второй мировой войны, если будет позволять эпидемиологическая ситуация.

Если бы от меня зависело принятие такого решения, то я не дал бы разрешения на проведение этого парада.

Конечно, я выступаю за то, чтобы этот праздник, день победы над нацизмом, люди не забывали. Память о победе над такой опасностью для человечества должна жить в веках, но ритуалы праздника будут меняться.

И сейчас тоже можно праздновать по-разному. Можно выйти толпой на улицу и маршировать, а можно - в кругу близких людей, в собственной квартире. Сегодня, в разгар эпидемии, нужно все делать все так, чтобы уменьшить угрозу распространения этой опасной болезни.