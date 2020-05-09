закрыть
9 мая 2020, суббота, 10:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США отвергли обвинение в попытке госпереворота в Венесуэле

  • 9.05.2020, 8:08
  • 1,176
США отвергли обвинение в попытке госпереворота в Венесуэле

Если бы Америка действительно проводила спецоперацию, все было бы сделано открыто, прямо и эффективно.

Совет национальной безопасности (СНБ) США в субботу, 9 мая, отверг обвинение в причастности страны в попытке госпереворота в Венесуэле. "Правительство США не имеет никакого отношения к недавним событиям в Венесуэле. Если бы это была спланированная операция, как утверждает Мадуро, она была бы открытой, прямой и эффективной", - говорится в заявлении, сообщает dw.com.

Ранее заявления венесуэльских властей о причастности США к попытке госпереворота также опроверг американский президент Дональд Трамп.

В начале мая незаконный правитель Венесуэлы Николас Мадуро заявил о задержании 15 человек у побережья страны, которые "участвовали в попытке вторжения". Среди них были два американца, которые являются сотрудниками службы безопасности президента США Дональда Трампа, заверил Мадуро.

После этого армия Венесуэлы была приведена в полную боевую готовность. Ранее правительство страны также заявило, что предотвратило проникновение "группы наемников из Колумбии", были убиты восемь человек. Они якобы также собирались устроить государственный переворот.


популярное за неделю

Мнение

Масочный режим
Масочный режим Ирина Халип
9 мая на трибуне будут стоять только ряженые
9 мая на трибуне будут стоять только ряженые Андрей Санников
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов