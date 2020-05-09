США отвергли обвинение в попытке госпереворота в Венесуэле 9.05.2020, 8:08

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Если бы Америка действительно проводила спецоперацию, все было бы сделано открыто, прямо и эффективно.

Совет национальной безопасности (СНБ) США в субботу, 9 мая, отверг обвинение в причастности страны в попытке госпереворота в Венесуэле. "Правительство США не имеет никакого отношения к недавним событиям в Венесуэле. Если бы это была спланированная операция, как утверждает Мадуро, она была бы открытой, прямой и эффективной", - говорится в заявлении, сообщает dw.com.

Ранее заявления венесуэльских властей о причастности США к попытке госпереворота также опроверг американский президент Дональд Трамп.

The U.S. Govt had nothing to do with recent events alleged in Venezuela. Claims to the contrary are not credible. If this had been a U.S.-planned operation as claimed by Maduro, who’s been indicted on narco-terrorism charges, it would have been overt, direct & effective. (1 of 2) pic.twitter.com/rWg9Ma9HiR — NSC (@WHNSC) May 8, 2020

В начале мая незаконный правитель Венесуэлы Николас Мадуро заявил о задержании 15 человек у побережья страны, которые "участвовали в попытке вторжения". Среди них были два американца, которые являются сотрудниками службы безопасности президента США Дональда Трампа, заверил Мадуро.

После этого армия Венесуэлы была приведена в полную боевую готовность. Ранее правительство страны также заявило, что предотвратило проникновение "группы наемников из Колумбии", были убиты восемь человек. Они якобы также собирались устроить государственный переворот.