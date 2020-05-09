Репетиция парада-2020: солдатам становится плохо прямо в центре Минска 20 9.05.2020, 8:17

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Фото: tut.by

Как белорусов заражают коронавирусом ко Дню Победы.

В Минске прошла генеральная репетиция военного парада, сообщает «Радыё Свабода».

На репетицию согнали сотни людей без масок, практически у всех военных не было средств индивидуальной защиты.

Фото: tut.by

Фото: «Радыё Свабода»

Как видно по фотографиям, некоторым солдатaм стало плохо прямо на репетиции парада.

Независимые эксперты считают, что подготовка и проведение Лукашенко парада 9 мая в Минске приведет к резкому росту числа заболевших коронавирусом в Беларуси. Ранее специалисты ВОЗ призвали правительства стран мира отказаться от массовых мероприятий 8 и 9 мая в условиях пандемии.

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by