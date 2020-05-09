Репетиция парада-2020: солдатам становится плохо прямо в центре Минска

Репетиция парада-2020: солдатам становится плохо прямо в центре Минска20
- 9.05.2020, 8:17
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Как белорусов заражают коронавирусом ко Дню Победы.
В Минске прошла генеральная репетиция военного парада, сообщает «Радыё Свабода».
На репетицию согнали сотни людей без масок, практически у всех военных не было средств индивидуальной защиты.
Как видно по фотографиям, некоторым солдатaм стало плохо прямо на репетиции парада.
Независимые эксперты считают, что подготовка и проведение Лукашенко парада 9 мая в Минске приведет к резкому росту числа заболевших коронавирусом в Беларуси. Ранее специалисты ВОЗ призвали правительства стран мира отказаться от массовых мероприятий 8 и 9 мая в условиях пандемии.