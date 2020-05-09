закрыть
9 мая 2020, суббота, 10:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Репетиция парада-2020: солдатам становится плохо прямо в центре Минска

20
  • 9.05.2020, 8:17
  • 9,908
Репетиция парада-2020: солдатам становится плохо прямо в центре Минска
Фото: tut.by

Как белорусов заражают коронавирусом ко Дню Победы.

В Минске прошла генеральная репетиция военного парада, сообщает «Радыё Свабода».

На репетицию согнали сотни людей без масок, практически у всех военных не было средств индивидуальной защиты.

Фото: tut.by
Фото: «Радыё Свабода»

Как видно по фотографиям, некоторым солдатaм стало плохо прямо на репетиции парада.

Независимые эксперты считают, что подготовка и проведение Лукашенко парада 9 мая в Минске приведет к резкому росту числа заболевших коронавирусом в Беларуси. Ранее специалисты ВОЗ призвали правительства стран мира отказаться от массовых мероприятий 8 и 9 мая в условиях пандемии.

Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by

популярное за неделю

Мнение

Масочный режим
Масочный режим Ирина Халип
9 мая на трибуне будут стоять только ряженые
9 мая на трибуне будут стоять только ряженые Андрей Санников
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов