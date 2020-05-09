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Видеофакт: Гродненских школьников бросили в очаг коронавируса

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  • 9.05.2020, 8:26
  • 4,654
Видеофакт: Гродненских школьников бросили в очаг коронавируса

Детей посылают по адресам, которые Центр гигиены и эпидемиологии признал опасными.

Вчера утром гродненские школьники поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает телеграм-канал «Баста».

Один из них живет в доме №22 на улице Горького. Согласно данным из Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии, которые Charter97.org публиковали ранее, в этом доме – очаг коронавируса.

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