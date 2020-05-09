«Лежат без масок в непроветриваемом ангаре»: рассказ пациентки с COVID-19 9.05.2020, 8:38

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Фото: TASS

Незадолго до госпитализации женщина родила ребенка.

Жительница Петербурга Оксана Кутафина-Шишлова после перенесенной двухсторонней пневмонии оказалась в обсервации, развернутой в Ленэкспо. "Людей с отрицательными мазками везут к людям, которые лечатся, которые только что заболели, которые лежат без масок в непроветриваемом ангаре с подвальной вонью с общими для всех туалетами и душевыми. Попадая сюда, вы, как бы не хотели, вынуждены контактировать с ковидными. Вы ничем не огорожены. Спим как в примерочной, только вот шторки нет", – написала она в соцсетях. По ее словам, в одном ангаре находятся и здоровые, и больные коронавирусом, и даже психбольные. Прокуратура проводит проверку условий пребывания пациентов в Ленэкспо, а саму Оксану врачи наконец отпустили домой.

Ее пост одновременно и крик о помощи, и крик крайнего возмущения: "Вы еще не болеете #covid19? Не переживайте, Россия сделает все, чтобы вы заболели! К чему весь этот фарс? Какая изоляция и карантин? Когда вы намерено заражаете людей этой чертовщиной?" (Орфография сохранена. – СР). У Оксаны двое детей: 11-летний сын и пятимесячная дочь, больше всего на свете она боится принести заразу домой. Она рассказала корреспонденту "Север.Реалии", как оказалась во временном госпитале и почему потом всеми силами пыталась оттуда вырваться.

– Некоторое время назад я родила ребенка, и еще при беременности у меня была сильная одышка. Она сохранялась и после родов, сильно меня напрягала, я думала, а вдруг это сердце. Ну, и в выписке у меня было написано – сделать флюорографию. И я 21 апреля обратилась в поликлинику, чтобы исключить какие-то варианты – почему у меня может быть одышка. Ничего плохого я не предполагала – у меня не было ни температуры, ни кашля, ничего. Какое-то время назад я очень замерзла на даче, когда мы там были на самоизоляции. Я допускаю, что все у меня началось именно в тот момент. Короче говоря, 21 апреля я сделала в поликлинике рентген, хотела уходить, меня остановили. Сказали – подождите, мы вам сейчас дадим расшифровку. Отдали мне расшифровку с диагнозом двусторонняя пневмония. Я поехала в ту поликлинику, где сидит мой терапевт, и доктор отправила меня по "скорой" в больницу. Дети остались с мужем. А меня благополучно отвезли в 4-ю больницу, там мне подтвердили на КТ двустороннюю пневмонию, очаг поражения – 30%. Отправили меня в отделение, в 1-ю хирургию. Там замечательные доктора, огромное им спасибо, они меня пролечили. Честно говоря, я, наверное, в первый раз лежала в такой больнице, где бы так тепло относились к людям – прямо как к своим. 5 мая, когда лечение закончилось, меня выписали домой на долечивание. Но я подошла к своему доктору и попросилась на обсервацию, в связи с тем, что первый мазок на ковид у меня был отрицательный, а второй, который делали 28 апреля, еще не пришел. Доктор предложила мне ехать в “Зарю” (пансионат в поселке Репино, переделанный в обсерватор. – СР), и я уже туда собралась, но в последний момент туда привезли туристов из Таиланда, поэтому мы не смогли туда попасть, и те, кто лежали в нашей больнице все дружно отправились в Ленэкспо.

Мы приехали туда на обсервацию не зная, что это госпиталь для больных людей. Когда мы прибыли туда, то столкнулись с целой кучей трудностей. Во-первых, мы в "Зарю", которая отменилась, отправились утром, кто-то успел позавтракать, кто-то нет, а в Ленэкспо нас отправили прямо перед обедом, так что в обед мы вообще ничего не поели. Приехали мы около 16 часов, ждали ужина, а к нам приходят и говорят – мы вас еще не поставили на довольствие, сегодня ужина не будет. Я им говорю – вы что, издеваетесь, я с самого утра ничего не ела, вы как это себе представляете? Я же таблетки пью, ведь я так после антибиотиков вообще свой желудок выплюну. Началась шумиха, конфликт, мы говорим – придумывайте варианты, а нам говорят – мы ведь тоже не виноваты, предупреждали бы. В результате нам с соседкой по нашей "будке" выделили порцию одну на двоих – уж как-нибудь поделите – и еще пакетик чаю дали. А после этого я начала осознавать, что рядом со мной лежат люди, с только что – два, три дня назад –подтвержденным ковидом. Люди сами где-то сдавали платные анализы, и их сюда доставили. Тогда я стала требовать, чтобы меня отпустили домой на изоляцию – ведь у меня есть отдельная квартира, которую мне уступили мои родные, мне есть, где спрятаться. На что доктора мне ответили, что не отпустят. Я звонила в больницу, узнавала, но до сих пор, к сожалению, нет моего мазка. Мы тут лежим просто в проходе, это больше всего похоже на кабинки в примерочных, и тут же лежат люди, которые не контролируют свои эмоции. Одна женщина ночью очень кричит, просит винегрет, зовет какого-то Сашу. И большинство людей понимают, что в их пребывании здесь нет, наверное, никакого смысла, просто сделать ничего нельзя – поэтому и не обращаются никуда, не пишут, стараются это как-то пережить. Но у меня отрицательный тест, и я переживаю, а вдруг я заболею, поэтому я не хочу здесь находиться. Я в любом случае должна буду поехать отсюда куда-то на изоляцию. Я не могу, полежав здесь с зараженными людьми, приехать к своим детям – потому что никто не может мне дать гарантии, что я здесь не заражусь.

– А вы не пытались просто отсюда уехать?

– Это невозможно. Во-первых, потому, что здесь закрытая территория – забор и колючая проволока. По территории ходят – я, честно говоря, не могу сказать, кто это, какая-то охрана. Вооружены они или нет, я не знаю, но когда нас сюда завозили, я видела этих людей. Здесь нет ни окон, ничего. И я со своей только пролеченной, но не долеченной пневмонией нахожусь целый день в этой будке, в загородке – в своей собственной маске. Масочного режима здесь нет, и больные люди лежат без масок! Доктора все в костюмах, масках и очках, как положено, имена у них на бейджиках написаны, а вот больные кашляют, чихают – и все без масок. В больнице, где я до этого лечилась, всем маски выдавали, а тут – никому. И врачи не считают нужным никому делать замечания по этому поводу. Но когда я, здоровый человек, целый день лежу в маске, мне просто нечем дышать. А вчера я подошла к врачу, плакала и умоляла – я не помню, когда я последний раз плакала, со времени каких несчастий, – так вот, я просто плакала и умоляла врача: выпишите меня домой, зачем вы это делаете, я вам что, для статистики нужна? Отпустите меня домой, я просто боюсь здесь находиться, мне тяжело дышать. Все закончилось тем, что мне сказали – идите на место. Когда я вызвала главного врача, мне сказали, он тебя сам найдет. Ну, вот он до сих пор меня ищет, никто ко мне не приходит. Смотрите, у нас же между койками даже метра нет, одна тумбочка помещается, и все.

– А у вас есть возможность хоть мужу позвонить?

– Да, мой муж вообще-то собирался сегодня ехать сюда с ОМОНом и с полицией. Все-таки право на свободное передвижение у нас никто не отменял, тем более, у меня не подтвердили диагноз до сих пор.

В пятницу вечером Оксану все-таки отпустили домой.

– Меня доставили в Ленэкспо 5 мая, три дня я боролась за свое освобождение, и вот, я дома – ура! Я в своей отдельной квартире, друзья и родственники заранее привезли мне сюда продукты, да мне одной немного нужно. Я очень рада – там были просто нечеловеческие условия, это ужасно, просто ужасно. Теперь я буду сидеть в изоляции и ждать теста, который все еще не пришел из больницы, и того, который у меня взяли в Ленэкспо. Но по выходе оттуда у меня никакого теста не брали – а надо бы, вдруг я там заразилась. Не знаю, приедет ли ко мне кто-то из поликлиники, буду звонить, узнавать, должен же быть какой-то контроль. В Ленэкспо у меня должны были взять два мазка – ведь если из больницы св. Георгия придет один положительный, потом должны быть еще да отрицательных, а раз у меня второй не взяли – мне что, пришлось бы там еще 2 недели лежать и ждать? Все это совсем не продумано. Слала богу, у нас есть замечательные лаборатории платные, которые приедут и возьмут мазок бесконтактно – думаю, что я буду обращаться к их услугам. Чтобы скорее вернуться к семье.

Госпиталь в Ленэкспо начал принимать больных в легкой форме коронавирусом в начале мая. В комитете по здравоохранению подтвердили, что условия содержания в госпитале "отличаются от гостиничных или санаторных". При этом они "удовлетворяют минимальным потребностям": пациенты имеют спальное место, обеспечены "качественным" питанием и круглосуточным медицинским наблюдением. После жалоб и публикаций в СМИ прокуратура начала проверку.