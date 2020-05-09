Доктор Щигельский: У Лукашенко - «логика» Чикатило 11 9.05.2020, 8:48

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Дмитрий Щигельский

Именно так мыслит психопат.

Об этом в «Фейсбуке» написал известный в Беларуси врач Дмитрий Щигельский, впервые поставивший Лукашенко диагноз «мозаичная психопатия»:

«Психопат не шизофреник или олигофрен. Его действия абсолютно «логичны», просто здоровому человеку трудно понять «логику» Лукашенко или Чикатило, потому что обычный человек проецирует свои нормы этики на объект в попытке понять.

Источник опасности (для Лукашенко - ред.) не эпидемия или вирус, а реакция общества на происходящее. Чем дольше длится эпидемия, тем дольше СМИ, телеграм-каналы, соцсети обсуждают происходящее. Каждый день и каждый час происходит эрозия «легитимности», как внутренней так и внешней. Как минимизировать ущерб, если нельзя избежать?

Если все ресурсы по снижению интенсивности критики исчерпаны, остается только механизм уменьшения продолжительности критики. Чем быстрее эпидемия завершится, тем лучше. Есть огромная разница между «еще месяц, два» или «еще неделя или две». Для этого нужно ускорить достижение пика. Парад и концерт - наверное, «лучшее», что вообще можно придумать.

А люди? Их смерти? Так все равно ведь умрут, они ведь больные и старые. Именно так мыслит психопат».