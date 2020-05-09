«Как же это все мерзко!»: больных COVID-19 в Минске вывозят машины без номеров 1 9.05.2020, 9:19

4,688

Что пытаются скрыть власти?

Во двор дома, расположенного по адресу Минск, Орловская, 86, медики и сотрудники санстанции приезжают несколько раз в день, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Человек со списком в химзащите, машина без опознавательных знаков. Орловская, 86, - пишет читательница. - Как же это все мерзко! Не привлекая внимания, тихонько. По ТВ - все прекрасно. Люди ничего не знают, полные дворы мам с детьми без масок».

«Вторая машина за день, Орловская 86», - сообщила подписчица канала через несколько часов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.