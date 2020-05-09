Не ходи, брат, на этот парад! 9.05.2020, 9:27

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Фото: AFP

Минчанин записал песню о «коронавирусном» параде

Минчанин Николай Тимашко накануне 9 мая обратился к белорусам, записав песню "Не ходи брат на этот парад!".

"Считаю, что проводить парад в условиях пандемии - это крайне опасно. Поэтому и записал такую песню", - сообщает автор.

В новостях трубят: "Пандемия, брат!"

Злобного вируса боятся и стар, и млад.

Миллионы людей в изоляции сидят,

А в Беларуси… решили провести парад…

Под градом пуль, погибая от ран,

Разве за это воевал ветеран?

Бежал в атаку, хватая ППШ в руки,

Чтобы в мирное время жили его внуки!

Он бил фашистов не ради трофеев и славы,

Бился за мирное небо – за дело правое.

Против немецких танков шел с одной винтовкой,

За родных, за друзей, за будущих потомков!

Он это делал не ради званий и медалей,

Просто хотел, чтобы люди не погибали.

Прошел ранения и смерти фронтовых друзей,

Он явно против подвергать опасности людей!

Тем более, когда риск заражения велик,

А заразившись, кто-то сгорает вмиг.

Тает на глазах, как церковная свечка,

Не помогают козочки и неманская печка!

Мама мия! Парад на фоне пандемии!

Но в плен не сдамся я проклятой пневмонии.

Как не сдавались наши бабушки и деды,

Над вирусом только вместе одержим победу!

Ты можешь в общее дело внести лепту, брат!

Не ходи на парад – врач будет только рад.

Ходить сейчас на массовые мероприятия,

Скажем прямо - рискованное занятие.

И даже если тебе обещают зачет,

И заселить в общагу на следующий год.

И пусть пришла на предприятие разнарядка,

Ваше здоровье и жизни ценнее, ребятки!

Только все вместе, толькi усе разам,

Победим коронавирусную заразу!

А что касается памяти, то я считаю -

Вспоминать о ветеранах нужно не только 9 мая!

Если хочешь помочь победить общего врага, брат?

То, пожалуйста, не ходи парад!

Врач скажет тебе спасибо, врач будет только рад,

Не ходи, брат, на этот парад!

Не ходи, не ходи, не ходи, брат!

Посиди, посиди, сиди дома, брат!

Не ходи, не ходи, не ходи, брат!

Врач скажет тебе спасибо, врач будет только рад,

Не ходи, не ходи, не ходи, брат!

Посиди, посиди, сиди дома, брат!

Не ходи, не ходи, не ходи, брат!

Не ходи, брат, на этот парад!