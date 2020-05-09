Американские ученые создали антистрессовую музыку для кошек 9.05.2020, 9:31

Диапазон частот — на две октавы выше того, к которому привыкли люди.

Специальная музыка для кошек, основанная на издаваемых этими животными звуках, помогает снизить стресс, испытываемый кошками на приеме у ветеринара, сообщает lenta.ua.

"Кошачья музыка демонстрирует более чем заметный эффект — она действительно помогает успокоить животных, которые испытывают стресс во время похода к ветеринару. Плюс, эта музыка положительно воздействует и на людей, что тоже неплохо", — говорит Енни Луберг, эксперт по поведению животных.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого включали музыку двум с лишним десяткам кошек. Кроме особой кошачьей музыки, животным включали и обычные классические композиции. Цель опыта — понять, способна ли специальная музыка снизить стресс, испытываемый животными в кабинете ветеринара, сообщает Journal of Feline Medicine and Surgery.

Опыт показал, что музыка для кошек действительно может успокаивать животных. "В основе этой музыки — звуки, которые издают сами кошки. Плюс, использованы частоты из "кошачьего" диапазона частот — он примерно на две октавы выше того, к которому привыкли мы, люди", — отмечает Луберг.