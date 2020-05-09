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СМИ: От коронавируса умер майор ФСО, прослуживший в Кремле 24 года

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  • 9.05.2020, 10:17
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СМИ: От коронавируса умер майор ФСО, прослуживший в Кремле 24 года

Сотрудник комендатуры пытался вызвать «скорую», но она так и не приехала.

Помощник дежурного комендатуры московского Кремля майор Федеральной службы охраны (ФСО) Алексей Титов умер от пневмонии 30 апреля в госпитале ФСБ. Ему было 42 года. Он прослужил в Кремле 24 года. Результат теста на COVID-19 семья Титова получила уже после его смерти. Об этом 8 мая написало издание "Медуза", ссылаясь на свои источники.

26 и 27 апреля Титов пытался вызвать "скорую помощь" по московскому единому номеру вызова экстренных служб 112. Ему отказывали под предлогом недостаточно острых симптомов, говорится в публикации.

28 апреля, после звонка Титова на работу и доклада о том, что он уже умирает, за ним приехал санитарный автомобиль президентского полка, на котором больной был доставлен в госпиталь ФСБ в 1-м Пехотном переулке, рассказал собеседник „Медузы“. Диагноз — двусторонняя пневмония. 29 апреля Алексей Титов был введен в искусственную кому, 30-го он умер.

Журналисты "Медузы" направили запрос в Центр общественных связей ФСБ с просьбой прокомментировать проблемы медицинского обеспечения сотрудников ФСО и других спецслужб. Ответ пока не получен, отмечается в публикации.


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