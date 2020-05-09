Посол Украины отказался от участия в массовых мероприятиях в Беларуси 9 Мая 2 9.05.2020, 10:27

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Фото: tut.by

Официальные представители соседней страны будут придерживаться правил карантина.

Из-за карантина официальные представители Украины не будут присутствовать на массовых мероприятиях, организуемых белорусскими властями 9 Мая, сообщают naviny.by со ссылкой на БелаПАН.

«Это право Беларуси проводить те мероприятия, которые она считает необходимыми. В то же время в Украине приняты весьма жесткие карантинные ограничения, которые касаются и президента, и, в частности, наших дипломатических представительств за рубежом», — заявил посол Украины в Минске Игорь Кизим.

«8 мая, например, посольство было закрыто для консульского приема, большинство дипломатов работают на «удаленке», — отметил собеседник. — Есть также рекомендации ВОЗ и МИД Украины воздерживаться от участия в массовых мероприятиях и их организации. Исходя из этого, я принял решение в этом году не посещать военный парад в Минске и другие массовые мероприятия, которые состоятся в этот день».

Кизим 9 мая планирует посетить Борисов и «возложить цветы к могиле легендарного командира танка уроженца Полтавщины Павла Рака».

8 мая украинские дипломаты «с соблюдением карантинных норм» возложили цветы к мемориалу «Батарея героев» в деревне Узляны Пуховичского района и к памятнику уроженцу Днепропетровской области гвардии сержанту Василию Токареву в Марьиной Горке.

Как сообщил Кизим, по окончании пандемии COVID-19 диппредставительство намерено организовать памятное мероприятие в Лоеве, возле которого, на Лоевском плацдарме, состоялись кровопролитные бои. «Также благодаря поддержке Музея истории Украины во Второй мировой войне мы подготовили обновленную выставку «Украина и Беларусь во Второй мировой войне», которую после окончания карантина планируем показать в ведущих белорусских музеях. На данный момент часть выставки доступна онлайн на странице посольства в фейсбуке», — сообщил Кизим.