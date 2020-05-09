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«Сказали, что за два дня сгорели легкие»: как умирают от коронавируса

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  • 9.05.2020, 10:37
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«Сказали, что за два дня сгорели легкие»: как умирают от коронавируса
Фото: Getty Images

Начальные симптомы у многих пациентов с COVID-19 - совершенно разные.

62-летний Сергей Шевцов из села Александровка (Золочевский район) умер 7 мая — после 10 дней лечения в "инфекционке" в Харькове. Он поступил в больницу с подозрением на пневмонию, состояние было стабильное, но потом начало ухудшаться. Родные уверены: он не был болен COVID-19, а заразился от соседа по палате, у которого диагностировали коронавирус. После этого диагноз подтвердили у других, контактировавших с ним пациентов. Об этом 2day.kh.ua сообщила невестка умершего, Маргарита Шевцова.

"Свекра госпитализировали 27 апреля, ему стало плохо, он накануне в теплую погоду, как ему казалось, полежал на травке. Заболели почки, потерял сознание, поднялась небольшая температура, вызвали семейного доктора. Доктор пришла, "слушала" его, ей показалось, что пневмония. Она написала в своем заключении — пневмония, подозрение на коронавирус. Вызвали "скорую", они сказали, что не имеют права в связи с этим заключением отвезти куда-то, кроме "инфекционки". Его привезли в "инфекционку", "послушали" три доктора, ни один из них не услышал воспаления легких. Ушли, сказав — мы пойдем обсудим ситуацию, посовещаемся. Вышли и сказали, что из-за этого заключения не могут отпустить, хотя это не их направление, оставайтесь", — вспоминает девушка.

Сергею Ивановичу провели тест. По словам невестки, это был экспресс-анализ, хотя по протоколу всем с подозрением на коронавирус делают методом ПЦР. Тест был отрицательным. Тогда же был сделан рентген, но его результаты никому не сообщили.

В больнице Сергея Шевцова поместили в палату, где уже лежало семь человек. После нескольких дней такого "соседства" результат теста на коронавирус был уже положительным. Как и у нескольких человек из этой палаты.

"Симптомы у всех людей были совершенно разные, у кого-то болел желудок, у кого-то, как у свекра, не болело ничего, помимо почки и температуры. Мы общались с ним по телефону, приезжали в "инфекционку", в окно с ним разговаривали, когда он был не в реанимации, а просто в отделении. У одного из пациентов был кашель, как позже оказалось, у него подтвердили коронавирус и все, кто с ним лежал, весь этаж оказался заражен. Это мы уже узнали на пятый или шестой день. Сказали доктора всем, что у парня подтвердился коронавирус и все оказались заражены, всем сделали ПЦР-тесты", — добавила родственница .

30 апреля пациентов из палаты Сергея Шевцова начали переводить в другое отделение. Сергей Иванович то ли в силу возраста, то ли в силу сопутствующих диагнозов оказался в реанимации. На следующий день материалы для ПЦР-теста взяли у родственников мужчины, результат был отрицательным.

"Это случилось на пятый день, потому что 1 мая приезжали, брали у всех, кто жил со свекром, тесты. Они в результате пришли, конечно же, отрицательные, потому что человек не попал с этим диагнозом туда. Пять дней в "инфекционке" ему никто не делал никаких назначений по поводу почек, докторов найти было просто невозможно. На пятый день свекр пошел искать завотделением, чтобы выяснить хоть что-то, потому что вся семья на этом настаивала. Поскандалил с заведующей, она уже дала какое-то назначение для почек. Сказали, что рентген в целом нормальный, но им не нравится какая-то точечка. Какая точечка, что там было — непонятно, но ни разу в жизни у него не было никаких проблем с легкими", — вспоминает Маргарита.

Уже на седьмой день пребывания в больнице Сергея Ивановича посадили на "кислород".

"Мы с ним разговаривали, он сказал, что пойдет в реанимацию на кислородную маску, потому что сатурация [насыщенность крови кислородом — ред.] упала до 76 единиц на тот момент, а когда он попал в больницу, то у него 96 была - прекрасный показатель. Он с 4 до 7 вечера дышал кислородом, в 7 часов вечера позвонил, сказал, что его отпустили из реанимации в свое отделение за вещами и продуктами. На восьмой день мы не могли с ним выйти на связь до 12 дня. Потом он перезвонил, сказал, что все нормально, в реанимации, телефоном пользоваться запрещают", — вспоминает невестка.

Когда Сергей Шевцов находился в реанимации, то жаловался, что тяжело дышать после ходьбы, но после кислородной маски дыхание становилось легче. На девятый день пребывания в реанимации дозвониться Сергею Ивановичу в реанимацию не удалось. В больницу никого не пускали, на телефонные звонки отвечали стандартными фразами: никакой информации по телефону не дают.

"Все, что мне говорили по телефону — состояние тяжелое, я просила объяснить, что это значит. "Мы по телефону информацию не даем". Как я могу получить информацию, если в больницу никто не пускает, по телефону информацию не дают, телефона у человека нет, как мы можем что-то узнать? На следующее утро поехали в больницу, вышла медсестра, дала список лекарств, купили все лекарства необходимые, ежедневно привозили то, что просил свекр, то, чего не было в аптеке больницы", — рассказала родственница.

Лекарства по списку в реанимацию покупали ежедневно - на сумму около 4000 гривен в день, списки назначений и некоторые чеки у семьи сохранились. Вопросов, почему людей с положительным диагнозом не лечат бесплатно, как обещало правительство, никто не задавал — просто покупали без разговоров. Так было и в четверг 7 мая.

"Мы приехали в больницу с этим списком, все медикаменты передали, через пять минут вышел доктор и сказал, что его пытались реанимировать, но не получилось и задал вопрос, где вы были всю неделю? Мы были ошарашены этим вопросом, как, где были? В ответ — вы им не интересовались всю неделю. А куда дели лекарства, мы привозили, этот лист вкладывали в пакет", — вспоминает Маргарита Шевцова. Доктор сказал, что впервые видит родных.

8 мая Сергея Ивановича похоронили неподалеку родной Александровки.

"Сегодня мы его забирали из морга, вышел какой-то другой лечащий доктор, женщина, сказала, что да, два пакета медикаментов стоит у него с личными вещами. Сказали, что за два дня сгорели легкие, коронавирус подтвердился... Я обзовнила все похоронные бюро, хоронят либо в Харькове, за городом невозможно найти машину, которая готова привезти человека с коронавирусом. Невозможно найти людей, чтобы элементарно яму выкопали, захоронили. Тело отдают в кульке, в закрытом гробу, на похоронах полиция, никого не может быть, кроме пары самых близких человек", — говорит девушка.

Поселковый голова Золочева был знаком с Сергеем Ивановичем, он дал двух людей в спецодежде и средства для дезинфекции. Эти люди забирали гроб из морга.

"Даже похоронить нормально нельзя.", — жалуется Маргарита Шевцова.


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