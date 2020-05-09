Марк Солонин: После Победы солдат возвращался в колхоз или ГУЛАГ 4 9.05.2020, 10:43

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Марк Солонин

Фото: DELFI

Историк — о войне, празднике и Сталине.

Специальный гость в эфире RTVI ― историк и писатель Марк Солонин.

Вместе с Екатериной Котрикадзе он обсудил, что сегодня значит 9 мая для людей и власти, почему исторические памятники стали политическими инструментами, можно ли было закончить войну раньше 1945 года и кого можно считать победителем в Великой отечественной войне: народ или Сталина.

Подробности — смотрите в видео.