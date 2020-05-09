«Баста»: Из МЧС Бреста на парад отправляют контактов первого уровня 5 9.05.2020, 10:46

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Массовку на «парад смерти» ищут до сих пор.

Массовку на "парад смерти" ищут до сих пор. Телеграм-канал "Баста" публикует скрины сообщений, которые вчера вечером и сегодня утром получили жители Минска. А из подразделения МЧС в Бресте на парад отправляют автобус сотрудников МЧС, среди которых уже есть контакты первого уровня.

"Брест, Управление МЧС, РВЧ-1. Водитель, начальник транспортой части и замполит заражены коронавирусом. Людей отправляют сегодня на парад. Все погонники, отказаться не посмеют. Собирают автобус. В Бресте пять пожарных аварийно-спасательных отрядов и управление, сколько потенциальных смертников вернутся назад?" - пишет читатель канала.

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