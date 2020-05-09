Коронавирус бушует в Минской области: новые данные 2 9.05.2020, 10:57

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Жители региона рассказали о заболевших и умерших.

Новые случаи коронавируса в Минской области. Читатели телеграм-канала "Баста" сообщают о новых очагах в Солигорском и Столбцовском районах и смертях от Covid-19 в Жодино и Клецке.

Столбцовский район

"Минская область, Столбцовский район, деревня Рубежевичи. Вчера забрали 16 человек с температурой", - пишет читатель канала.

Минский район

"Минскую областную больницу в Боровлянах перепрофилируют под коронавирус. Это почти 1000 коек. Главврач говорит больных ковидом они пока не принимают, но ждут поступления после 9 мая", - сообщает сотрудник больницы.

"В минской областной больнице уже часть сотрудников болеет. Они лежат в районной больнице. 3 отделения были на карантине, потому что там уже были выявлены случаи Сovid-19", - пишет другой сотрудник.

Борисов

"Подруга лежала в инфекционной больнице Борисова. У неё была двусторонняя пневмония, вроде как пролечили, взяли тест, но готов он будет через неделю. Так сказали и выписали. Сейчас она дома, предлагали в Заславль на самоизоляцию, но она отказалась. Дома находятся 5 членов семьи, отец работает на рынке, старый город. Сестра учится в медколледже", - сообщает житель Борисова.

Солигорский район

"В гимназии №1 в Солигорске учительница физкультуры заболела коронавирусом. Спортзал закрыт, но никто его не обрабатывал. Директор сказала, что всё отлично и мы продолжаем работать, будто ничего не случилось", - пишет один из работников.

"Солигорский район, деревня Погост-1.Коронавирусом заболела семья, два человека", - сообщает житель деревни.

"ОАО Беларуськалий, 4-ое рудоуправление, Солигорск. На фабрике у работницы из Отде́ла техни́ческого контро́ля обнаружен Covid-19. Никакой дезинфекции, все продолжают ходить на работу", - пишет сотрудник Беларуськалия.

Червень

"Продолжают выявляться больные с "короной" в Червене. Заражены короновирусом медицинские работники Червенской ЦРБ. Все госпитализированы", - сообщает подписчик канала.

Молодечно

"Вчера днем в Молодечно на улице Молодежной "скорая" забирала семью, врачи были в защитных костюмах, потом приезжали люди и дезинфицировали весь подъезд", - пишет житель Молодечно.

Клецк

"Сотрудница Клецкой центральной районной больницы рассказала о смерти 19-летнего парня", - сообщает житель Клецка.

Мядель

"Директор Мядельского предприятия мелиоративных систем с положительным диагнозом Covid-19. Сейчас он и половина конторы дома на карантине", - пишет читатель канала.

Жодино

"В Жодино хоронили не только мужчину, который работал на ТЭЦ и заболел Covid-19, но работника прессового цеха Белорусского автомобильного завода с подтвержденным диагнозом. Его жена и дочь – в Боровлянах, хоронил зять", - сообщает подписчик канала.

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