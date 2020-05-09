«Их больше тысячи»: что наемники Вагнера делают в Ливии? 3 9.05.2020, 11:07

1,709

Фото: Reuters

Специалист рассказал о заданиях переброшенных на ливийский фронт россиян.

До 1200 наемников из российского неофициального вооруженного формирования, известного как "Частная военная компания Вагнера", сейчас могут поддерживать новое наступление самозваного ливийского фельдмаршала Халифы Хафтара на Триполи. Он командует "Ливийской национальной армией" и пользуется поддержкой Москвы и ряда других стран. На этой неделе о наемниках из России на ливийской территории вновь заговорили в мире – после известий о специальном закрытом докладе, представленном Комитету по санкциям в отношении Ливии Совета Безопасности ООН, сообщает svoboda.org.

Содержание документа, появившегося в конце апреля, стало сейчас известно журналистам ряда западных СМИ. В нем говорится на основе данных из открытых источников и наблюдений на месте, что группировка российских наемников действует в этой североафриканской стране с октября 2018 года и оценивается авторами доклада в диапазоне от 800 до 1200 человек, но последнее число ближе всего к действительности. "Вагнеровцы" в основном помогают армии Хафтара (ЛНА) обслуживать и ремонтировать военную технику, как российского, так и еще советского производства. Но этим их задачи уже не ограничиваются.

Бойцы "ЧВК Вагнера", продолжают составители доклада, иногда стали участвовать и в боевых операциях и в "операциях влияния". На поле боя они служат наводчиками передового наблюдения для артиллерии и авиации, специалистами в сфере электронной борьбы и разведки и даже в качестве отдельных снайперских команд.

Основные стороны конфликта, противостоящие сейчас в Ливии друг другу при поддержке различных временных союзников, это по-прежнему:

Палата представителей Ливии (Меджлис) – ранее признанный многими государствами парламент, избранный в 2014 году, известный также как "Правительство в Тобруке". Он контролирует обширные области востока (Киренаика), юга (Феццан) и центра страны, однако сегодня фактически стал марионеткой в руках Халифы Хафтара и его разношерстной ЛНА. Главные союзники Хафтара в мире – Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Россия.

Правительство национального согласия (ПНС) в столице Триполи, на западе (Триполитания), во главе с Президентским советом, руководимым премьер-министром Фаизом Сараджем. Этот орган власти был создан в 2016 году при поддержке Совета Безопасности ООН. ПНС до сих пор удерживает столицу и прилегающие области (где и сосредоточено большинство населения Ливии) и даже оказалось способно на ряд удачных контрнаступлений против Хафтара. На международной арене мощнейшую поддержку Фаизу Сараджу в последнее время оказывают Турция и богатейший Катар (порвавший отношения с другими арабскими монархиями Персидского залива и заключивший с Анкарой военный союз).

Фото: AFP

Две недели назад ПНС Фаиза Сараджа обвинило российских наемников из "ЧВК Вагнера" в применении химического оружия в окрестностях Триполи. По словам министра внутренних дел ПНС Фатхи Башага, в боях в районе Салах ад-Дин на юге города несколько бойцов сил ПНС были застрелены снайперами после того, как были парализованы нервно-паралитическим газом. Это не могла сделать ни одна сторона, кроме "вагнеровцев", утверждает Башага.

В докладе для Комитета Совбеза ООН, помимо прочего, говорится, что недавно Халифа Хафтар начал получать помощь от режима Башара Асада в Дамаске, что еще больше осложняет ливийский конфликт. В прошлом феврале Турция признала, что в Ливии воюют присланные ею протурецкие сирийские боевики, помогающие ПНС Фаиза Сараджа отражать атаки сил Хафтара.

Вскоре после этого Халифа Хафтар открыл собственное представительство в Дамаске. Как узнали составители доклада, сейчас в рядах ЛНА Хафтара сражаются сирийские наемники, присланные Асадом (видимо, после разрешения из Кремля), хотя пока трудно определить, кто отвечает за их подготовку и финансирование. Однако известно, что в Ливию они были перевезены из Дамаска – на не менее чем 33 авиарейсах, выполненных с начала этого года частной сирийской компанией Cham Wings Airlines (давно неофициально называемой "Крыльями Асада"). Эта авиакомпания ранее использовалась, например, для транспортировки наемников "ЧВК Вагнера" из российского Ростова-на-Дону в Сирию.

Фото: Reuters

О присутствии бойцов "ЧВК Вагнера" в Ливии рассуждает знаток региона, политолог-востоковед Кирилл Семенов, которого Радио Свобода попросило помочь разобраться в сложившейся ситуации:

– В разных сообщениях о возможном количестве российских наемников в Ливии утверждается, что оно все время возрастает. Как можно их подсчитать?

– Разумеется, вряд ли нам с вами их там можно сосчитать точно, хотя, я уверен, в руководстве ЛНА Хафтара их численность знают хорошо. Есть лишь приблизительные оценки, основанные на анализе их боевой активности, а также иных аспектах. Как известно, сами представители ЛНА не стесняются называть любые пришедшие им в голову числа, когда речь заходит о протурецких наемниках, сражающихся в Ливии против них. В отношении российских наемников часто используется тот же метод, но более аккуратно. Лидеры ПНС в Триполи пытаются обнародовать более правдоподобные данные, которые сразу не вызвали бы прилив недоверия у разных международных организаций. Вполне вероятно, что число в 1200 бойцов взято с потолка и довольно сильно завышено. Но в целом в присутствии "вагнеровцев" на стороне Хафтара можно не сомневаться.

– Если российских наемников на самом деле много, то почему те же западные разведки не предоставляют раз за разом прямых доказательств их участия в ливийском вооруженном конфликте? Все ссылки и свидетельства какие-то косвенные. Казалось бы, прошло уже столько времени, что деятельность "ЧВК Вагнера" в Ливии не может оставаться секретной?

– Это и показывает, что российских наемников в Ливии все-таки не так много. Они далеко не всегда оказываются в центре внимания в тех или иных операциях, и они не действуют, скажем так, как обычная штурмовая пехота. То есть их противники редко могут с ними встретиться в ближнем бою лицом к лицу, и тем более взять кого-то из них в плен.

– Вам известно, какие именно задания выполняют россияне в Ливии, если они почти не участвуют напрямую в боевых действиях?

– Это могут быть военные советники, которые планируют и организуют операции на различных уровнях, в том числе тактическом. А также снайперы, специалисты по организации работы артиллерийских батарей и их наводке на цели, эксперты в области ПВО, в том числе и умеющие обслуживать зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С1", которые передали Хафтару Объединенные Арабские Эмираты, специалисты в области радиоэлектронного подавления (РЭП) и военные ремонтники. И еще – телохранители, ближняя охрана и эксперты в сфере фронтовой разведки и контрразведки и обеспечения личной безопасности высокопоставленных представителей ЛНА.

Фото: Reuters

– Мы уже говорили, что Москва пытается хитроумно балансировать в ливийском конфликте и не поддерживать прямо и однозначно какую-то одну сторону. При этом наемники из так называемой "ЧВК Вагнера" точно помогают лишь одному Халифе Хафтару. В то, что это какая-то самодеятельность с их стороны, поверить трудно. Какие выводы напрашиваются здесь?

– Я не уверен, что ими прямо руководят из Кремля, или даже из Минобороны России. Хозяева этих наемников, на мой взгляд, достаточно самостоятельные игроки с очень крупными собственными бизнес-интересами. В ЛНА за наемников хорошо платят – и не Россия, а некоторые арабские монархии Персидского залива. Поэтому схема немного другая: Москва, скажем так, не против присутствия лояльных ей ЧВК в Ливии, через которые она, конечно, может оказывать воздействие на Хафтара.

Фото: AFP

– Халифе Хафтару, и тому тоже много свидетельств, оказывают поддержку самые разные силы и государства на мировой арене – от России, Египта, ОАЭ и Саудовской Аравии до, как сейчас выясняется, США и Израиля. Как и почему они умудряются быть солидарны в этой поддержке?

– Как раз США проводят в Ливии сбалансированную политику, вряд ли можно сказать, что Вашингтон поддерживает Хафтара. Остальные государства также скорее не являются противниками друг для друга, ведь, заметьте, как минимум Ирана среди них мы не видим. Но в целом это группировка государств, которая наиболее активно продвигает повестку мировой борьбы с политическим исламом и Турцией. Отсюда и общие интересы в противодействии ПНС в Триполи, которое поддерживают те силы в Ливии, которые выступают с позиций политического ислама. Точно по этой же причине у ОАЭ и режима Башара Асада в Дамаске есть общие ситуативные интересы в противодействии той же Анкаре, ведь она активнейше поддерживает все мировые круги, выступающие с позиций политического ислама. Вот поэтому, например, и ОАЭ, и Асад сейчас являются союзниками Хафтара и врагами Турции.

– А почему Халифа Хафтар, имея за спиной таких могущественных союзников, с их влиянием, деньгами и оружием, все равно далек от победы?

– Потому, что турецкая помощь для ПНС Фаиза Сараджа стала такой активной и мощной, что она сейчас в состоянии компенсировать ту помощь Хафтару, которая оказывают в основном ОАЭ. На сегодня война в Ливии – это в большей степени противостояние ОАЭ и Турции. Роль же всех остальных внешних игроков там все-таки пока не настолько большая.