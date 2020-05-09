Фотофакт: Жителям Минска рассказали правду об эпидемии COVID-19 в Беларуси 3 9.05.2020, 11:15

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Информационные листовки появились в Московском и Первомайском районах столицы.

Жителям Московского и Первомайского районов Минска рассказали, почему в больницах города не хватает защитных средств, аппаратов ИВЛ, а у медиков такие низкие зарплаты. Об этом говорится в листовках, которые были расклеены в городе, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Лукашенко, вместо того, что бы оказать финансовую помощь медикам, для закупки тех же аппаратов ИВЛ, КТ, защитных средства, тратит эти деньги на никому не нужные парады и славянские базары, - рассказали нам инициаторы акции. - Помимо этого, власти еще и зазывают всех на массовые мероприятия, известны случаи, где студентам предлагают пойти "за зачет", а в интернете было много объявлений о массовке за деньги. И это все в разгар пандемии!

Мы высказались против парада во время пандемии коронавируса, и против лжи со стороны государственных СМИ. Мы призываем всех внимательно относится к проблеме связанной с вирусом, не посещать места скопления, не доверять провластным СМИ. Сейчас это очень важно, так как его распространение с каждым днем увеличивается".

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