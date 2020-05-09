Три неразгаданных тайны Второй мировой 1 9.05.2020, 11:26

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Иллюстрационное фото

Британский историк восстанавливает «белые пятна» войны.

Вчера, 8 мая, в Европе отметили День Победы. И хотя мало есть периодов истории, изученных столь пристально, как Вторая мировая война, некоторые ее эпизоды до сих пор вызывают вопросы у исследователей, что в свою очередь приводит к появлению самых смелых спекуляций и конспирологических теорий у широкой аудитории. Британский историк Роджер Мурхаус специально для The Insider выбрал три наиболее таинственных на его взгляд истории.

Полет Гесса

В ночь на 10 мая 1941 года Рудольф Гесс приземлился на парашюте южнее города Глазго в Шотландии. Его прыжок положил начало, возможно, самой известной загадке Второй мировой войны. Гесс был заместителем Адольфа Гитлера по партии, членом его ближайшего окружения. Это может показаться удивительным, но он также был профессиональным летчиком, и очень неплохим. Он выпрыгнул из своего самолета модели Мессершмитт-110 неподалеку от Дангавел-хаус, имения герцога Гамильтона. Заместитель фюрера надеялся найти там радушный прием. В Берлине многие считали (как выяснилось, ошибочно), что шотландский аристократ – сторонник мира с Германией. Не менее интересно и то, что до конца своих дней Гесс считал этот одиночный полет над совершенно незнакомой территорией и Северным морем самым большим достижением своей жизни. Но зачем именно прилетел в Шотландию человек, формально занимавший вторую строчку в нацистской иерархии?

Понятно, что он считал целью своей миссии договориться о заключении сепаратного мира с Великобританией. Условия: Соединённое Королевство соглашается с германским контролем над континентальной Европой. В обмен Британия полностью сохраняет свою заморскую империю. Такая дипломатическая сделка развязала бы Гитлеру руки для нападения на сталинский Советский Союз.

Однако ожидаемого теплого приема Гессу не оказали. К нему отнеслись не как к эмиссару Берлина, а скорее как к эксцентричному одиночке. С ним беседовали, его допрашивали и перевозили из одного сельского имения в другое всю войну. Между тем Гитлер, который чувствовал себя униженным тем, что его ближайший соратник был воспринят как перебежчик, публично объявил его сумасшедшим и лишил его всех официальных постов. «Миссия мира» Рудольфа Гесса провалилась, не начавшись.

В 1946 году Нюрнбергский трибунал приговорил бывшего заместителя фюрера к пожизненному заключению. Он отбывал его в тюрьме берлинского района Шпандау под охраной сменявших друг друга подразделений военнослужащих четырех держав-победительниц – Великобритании, Франции, СССР и США. Тюрьмой руководил совет, состоявший из четырех комендантов – по одному от каждой страны. Сначала Гесс сидел с шестью другими высокопоставленными нацистами, а после 1966 года, когда отбыли свои сроки бывший гауляйтер Вены Бальдур фон Ширах и экс-министр вооружений и военного производства рейха Альберт Шпеер – один. В 1987 году Гесса нашли повешенным в тюремном саду. По официальной версии, он совершил самоубийство.

История полета и дальнейшей жизни человека, считавшегося какое-то время «нацистом номер два» – в общем-то, довольно ясная – породила массу конспирологических теорий. Есть и вполне логичные вопросы. Скажем, знал ли Гитлер о миссии Гесса и не заманила ли его в ловушку британская разведка. Другие относятся к области фантастики. Например, не подменили ли Гесса двойником, который сидел вместо него в Шпандау и не был ли Гесс убит британскими спецслужбами. Эта последняя версия приписывает официальному Лондону опасения, что заключенного освободят досрочно по состоянию здоровья и он тогда расскажет всему миру о тех британских лидерах военной поры, которые готовы были заключить сепаратный мир с Гитлером.

Конспирологическая гипотеза об убийстве Гесса была убедительно опровергнута в воспоминаниях Тони ле Тиссье, последнего британского коменданта тюрьмы Шпандау. Но самое главное, в официальном протоколе вскрытия тела заместителя Гитлера не зафиксировано никаких признаков насильственной смерти. Более того, недавно рассекреченные архивы убедительно демонстрируют, что именно власти Великобритании, начиная с конца 60-х годов, активно продвигали идею досрочного освобождения заместителя Гитлера по состоянию здоровья (он страдал несколькими болезнями плюс психическим расстройством) и из-за преклонного возраста. Интересно, что за освобождение Гесса выступали даже британские ветераны войны, включая видных политиков. Одним из самых заметных был депутат от Консервативной партии Эйри Нив, ставший позже ближайшим советником Маргарет Тэтчер по вопросам обороны и безопасности. Он сам сидел в британской тюрьме для военнопленных в замке Кольдиц и совершил оттуда побег. Позднее Нив, который в гражданской жизни был юристом и вдобавок свободно говорил по-немецки, участвовал в Нюрнбергском процессе и даже зачитывал текст обвинения подсудимым. Вопрос о том, кто на самом деле сидел в Шпандау, получил окончательный ответ в 2019 году, когда сравнительный анализ ДНК Гесса и нескольких его родственников окончательно подтвердил: 17 августа 1987 года совершил самоубийство именно Гесс.

Действительно ли британские спецслужбы заманили Гесса в Шотландию и имел ли Гитлер какое-либо отношение к его полету? На эти вопросы однозначного ответа пока нет. Ряд косвенных доказательств могут служить подтверждением и для той, и для другой версии. Скажем, за несколько лет до своей смерти в 2013 году ординарец Гитлера Рохус Миш рассказывал в интервью Русской службе Би-би-си, что слышал, как Гитлер говорил о миссии Гесса так, как будто он мог знать о ней заранее. С другой стороны, Альберт Шпеер и камердинер фюрера Хайнц Линге утверждали: фюрер был в такой неподдельной ярости, когда узнал о полете Гесса, что у них не осталось сомнений – для него это был настоящий шок.

Что касается того, попал ли Гесс в ловушку, расставленную британской разведкой, то и здесь данные противоречивы. Часть материалов «дела Гесса» в Великобритании была уничтожена, другая часть пока остается засекреченной. В 2004 году был опубликован дневник Кей Фоли, жены одного из высших чинов британской разведки в годы войны Фрэнка Фоли. Из некоторых записей за 1941 год можно сделать вывод: Фоли участвовал в подготовке некой спецоперации по дезинформации и «выманиванию» из рейха высокопоставленного нацистского политика.

Однако я считаю, что всё было довольно просто: Рудольф Гесс действовал в одиночку и британцы были совершенно искренне удивлены его внезапным спуском с небес рядом с имением Гамильтонов.

Смерть Сикорского

Другая тайна Второй мировой, о которой меня чаще всего спрашивают как историка, – это смерть премьер-министра польского правительства в эмиграции и главнокомандующего польской армией Владислава Сикорского. Сикорски погиб в ночь на 4 июля 1943 года, когда его самолет – бомбардировщик американского производства B-24 Liberator – рухнул в море вскоре после взлета с британской авиабазы в Гибралтаре. Смерть Сикорского выглядит особенно загадочно, если учитывать обстоятельства катастрофы и политический контекст. 1943 год был трудным для Польши. Отношения польского правительства в изгнании с СССР были, мягко говоря, прохладными с самого начала. Не стоит забывать, что именно Советы вступили в сговор с Гитлером и вместе с ним оккупировали и расчленили Польшу в 1939 году. Однако весной 1943-го в Катынском лесу под Смоленском немцы обнаружили массовые захоронения 22 тысяч польских офицеров, плененных и затем расстрелянных НКВД. Это привело к прерыванию контактов между польским правительством в изгнании и Москвой. По иронии судьбы, Сикорски был одним из немногих польских руководителей, которые все еще считали возможной нормализацию отношений с СССР – даже после обнаружения расстрельных рвов в Катыни. Однако напряженность в отношениях между союзниками способствовала возникновению ряда теорий заговора вокруг гибели польского генерала.

Обстоятельства катастрофы этому также способствовали. Самолет Сикорского после взлета успешно набрал высоту. Однако когда летчик попытался выровнять машину, он обнаружил, что колонка управления заела. Самолет перестал его слушаться. B-24 потерял подъемную силу и рухнул в море. На его борту, кроме Сикорского, было еще десять пассажиров, в том числе дочь генерала 31-летняя Зофия Лесневска и два члена британского парламента, плюс шесть членов экипажа.

Существует несколько конспирологических версий этой трагедии – от диверсии на борту самолета до убийства пассажиров перед взлетом, которое катастрофа должна была замаскировать. От внимания следователей не ускользнул и тот факт, что самолет посла СССР в Великобритании Ивана Майского стоял на летном поле в Гибралтаре неподалеку от самолета Сикорского. При этом B-24, на котором вылетел польский премьер, какое-то время даже не охраняли. Виновниками гибели генерала называют то британскую секретную службу, то германский Абвер, то НКВД. Некоторые полагают, что Сикорского могли ликвидировать его политические противники в польском эмигрантском руководстве. Хотя все детали этой катастрофы могут никогда не проясниться полностью, реальная версия событий, вероятнее всего, довольно прозаична. Например, следует учесть, что пилот, чех Эдуард Прхал (кстати, он оказался единственным выжившим в катастрофе), летал до этого на истребителях и не имел опыта управления бомбардировщиками. Вдобавок самолет B-24 Liberator был печально известен как капризная и не очень надежная машина. Есть также обоснованное предположение, что груз, который вдобавок к пассажирам взял на борт самолет, закрепили ненадежно. Во время взлета он сдвинулся и нарушил баланс машины. Более того, есть также подозрения, что груза могло быть настолько много, что самолету попросту не хватило для разбега длины гибралтарской взлетной полосы. Всё это создало проблемы для неопытного Прхала.

Первое проведенное британскими властями расследование не нашло никаких признаков диверсии на борту. Для воюющей Великобритании вопрос о том, орудуют ли на базе в Гибралтаре диверсанты, был ключевым. Однозначный ответ комиссии по расследованию в этом смысле очень важен.

С 2008 по 2013 год Институт национальной памяти Польши проводил свое расследование катастрофы в Гибралтаре. Останки Владислава Сикорского, которые покоятся в крипте собора в королевском замке Вавель в Кракове, эксгумировали. Следователи и патологоанатомы пришли к однозначному выводу: травмы, полученные генералом, полностью соответствуют типу травм, полученных в авиакатастрофе. Никаких следов убийства генерала они не обнаружили. На вопрос, стал ли Владислав Сикорски и его спутники жертвой диверсии, заключение Института дало, вероятно, единственно возможный ответ: установить факт саботажа или его отсутствия по прошествии стольких лет не представляется возможным.

Однако учитывая катынский фактор и непростые отношения польского правительства в изгнании с союзниками, разнообразные версии гибели Владислава Сикорского проживут еще долго. Эта тайна будет долго будоражить умы еще и потому, что официальные британские документы, касающиеся гибели Сикорского, остаются засекреченными до 2050 года.

Самоубийство Геринга

Третья тайна, связанная со Второй мировой – обстоятельства самоубийства Германа Геринга, ближайшего соратника Гитлера и рейхсмаршала авиации. Геринг был самым видным из нацистcких руководителей, переживших конец войны. Он сдался в плен американцам 6 мая 1945 года около города Радштадт в Австрии. Его несколько раз допрашивали. И в ноябре 1945 года он предстал перед трибуналом в Нюрнберге. Обвинения бывшему рейхсмаршалу предъявили по всем четырем главным пунктам: ведение агрессивной войны, преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности. С самого начала было ясно, что Герингу на суде будет труднее многих других обвиняемых. Однако он оказался готов – физически и интеллектуально – дать бой обвинителям. Парадоксальным образом этому способствовало в том числе и то, что за время пребывания в американском плену он смог избавиться от пристрастия к морфию. Вскоре после начала процесса стало ясно: Герман Геринг – самый серьезный оппонент союзных прокуроров. Во время слушаний экс-командующий Люфтваффе часто перехватывал инициативу и доминировал на заседаниях. Он был внимательным к деталям, информированным и звучал убедительно. Он быстро и тщательно знакомился с документами дела и в какой-то степени вдохновлял своим примером других подсудимых и облегчал труд адвокатов. Британский судья сэр Норман Биркетт писал в своих воспоминаниях: «Никто из нас не был готов увидеть перед собой человека, настолько способного и знающего. Тем не менее вовлеченность Геринга в преступления нацистского режима была настолько глубокой, что никакие знания или способности не могли его спасти».

30 сентября 1946 года трибунал признал Геринга виновным по всем четырем пунктам обвинения. Его приговорили к смертной казни через повешение. Приговор был однозначный: Геринг не заслуживал никакого снисхождения, его вина названа в документе «беспрецедентной по своим гигантским масштабам» (unique in its enormity). Однако бывший рейхсмаршал был настроен определять свою судьбу до конца. Узнав о том, что он приговорен к повешению, Геринг возмутился. Он убеждал тюремного психолога, что должен избежать бесчестья петли. Геринг обратился к суду с просьбой расстрелять его, но получил отказ. На последнем свидании с женой он сказал ей загадочную фразу: «Ты можешь быть уверена в одном – они меня не повесят». Он приготовился лишить себя жизни сам.

В ночь перед казнью тюремный охранник посмотрел в глазок и увидел, что заключенный неестественно дергается. Когда прибыла помощь, у Геринга началась конвульсии, изо рта пошла пена. Вскоре после этого его не стало. Во рту у самоубийцы обнаружили надкушенную ампулу с цианистым калием. Самый заметный обвиняемый Нюрнбергского трибунала обманул своих палачей.

Откуда Геринг взял цианистый калий, остается загадкой. Сама по себе ампула была что называется «стандартной», если здесь вообще применим такой термин. Такие образцы производили в лаборатории СС в концентрационном лагере Заксенхаузен. Ампулы вставлялись в специально приспособленную под это оружейную гильзу. Около тысячи таких ампул было доставлено в Рейхсканцелярию незадолго до конца войны. Предполагалось (очевидно, справедливо) что они могут понадобиться нацистским бонзам. Получается, что Геринг каким-то образом умудрился скрывать ампулу в своей камере в течение 18 месяцев. Если принять во внимание обстоятельства его заключения, это едва ли возможно, ведь Геринга обыскивали много раз – и тогда, когда он сидел под замком у американцев, и во время процесса. Логичнее предположить, что он получил ампулу от кого-то в Нюрнберге.

На роль спасителя Геринга от повешения претендуют несколько подозреваемых. Первый из них – американский охранник лейтенант Джек Уилис, которого, как подозревают, Геринг очаровал и убедил пронести яд в тюрьму. Причем, возможно, Уилис даже не подозревал, что доставляет ампулу с цианистым калием. Другой подозреваемый – обергруппенфюрер СС Эрих фон Дем Бах-Зелевски, который выступал в роли свидетеля обвинения в Нюрнберге. Некоторые историки считают, что он передал Герингу яд, который был спрятан в куске мыла. Третий подозреваемый – тоже американец Херберт Ли Стайверс. Он, как и Уиллис, в 1946 году был охранником. В 2005 году он признался, что его немецкая девушка по имени Мона обманом убедила его передать Герингу ампулу с цианистым калием, спрятанную в чернильной ручке. Мона сказала, что это лекарство, необходимое рейхсмаршалу. Когда Геринг скончался, Стайверс, по его словам, попытался найти Мону. Но она исчезла. Можно ли верить рассказу Стайверса, который сделал его достоянием гласности после уговоров дочери, сегодня сказать трудно. Некоторые мои коллеги-историки считают эту версию заслуживающей доверия.

Но если в случаях с Гессом и Сикорским мы можем ожидать большей ясности после открытия архивов, то тайна смерти Германа Геринга, скорее всего, навсегда останется неразгаданной.