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Медики рассказали о простых способах понизить уровень сахара в крови

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  • 9.05.2020, 11:29
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Медики рассказали о простых способах понизить уровень сахара в крови

Все они могут применяться в домашних условиях.

Как сообщает cursorinfo.co.il, медики указали на простые способы, позволяющие самостоятельно понизить уровень сахара в крови. Один из них – это употребление всего сладкого строго небольшими порциями.

Помимо того, при существующей проблеме повышенного сахара для его снижения нужно стремиться к низкоуглеводному питанию. В первую очередь, необходимо отказываться от быстро усваиваемых углеводов, содержащихся в сладких, мучных, крахмалистых продуктах, а также употреблять достаточно белка.

Рацион с высоким содержанием белка снижает уровень сахара в крови при заболевании диабетом, констатируют научные специалисты.

Другой простой способ – начать употреблять корицу. Был проведен эксперимент, в котором участвовали болеющие сахарным диабетом люди. Им добавление в рацион корицы помогло снизить показатель среднего содержания сахара в крови за три месяца до 29%.

Физическая активность также является эффективным и простым способом понизить содержание сахара в крови. Для этого ее объем должен составлять минимум три часа в неделю.

Медики указывают на плавание: данный вид тренировок предпочтителен для многих, поскольку не оказывает давления на суставы как другие активные виды физических нагрузок.

Еще одним простым способом понизить уровень сахара в крови является питье воды. В достаточном количестве она предотвращает обезвоживание, помогает почкам выводить лишний сахар из организма с мочой. Помимо употребления воды нужно избегать сладких напитков, подчеркнули эксперты.

Медики указали на то, что людям с повышенным уровнем сахара следует в любом случае регулярно сдавать анализы и консультироваться.


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