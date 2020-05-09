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Основательницу российского фонда «Вера» Нюту Федермессер госпитализировали с коронавирусом

  • 9.05.2020, 11:44
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Основательницу российского фонда «Вера» Нюту Федермессер госпитализировали с коронавирусом
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Общественный деятель помогала решать проблемы со вспышкой COVID-19 в Дивеевском женском монастыре.

Учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер доставили в инфекционную больницу с пневмонией и подтвержденным коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает РБК.

Федермессер заболела после возвращения из Нижегородской области, где она находилась в командировке в качестве советника губернатора Глеба Никитина. Там Федермессер, в частности, помогала решать проблемы со вспышкой коронавируса в Дивеевском женском монастыре.

По словам Федермессер, после возвращения в Москву она «тут же слегла с высоченной температурой». «Вроде бы мы с командой соблюдали все необходимые меры предосторожности, не входили в «красные зоны» без полной защиты, но, как мы все уже знаем, этого может оказаться недостаточно», — отметила она.

У Федермессер диагностировали коронавирус и начальную стадию пневмонии. Она лечится в инфекционной больнице в Коммунарке.

В конце марта Федермессер ушла на карантин по коронавирусу. Она взяла интервью у главного врача инфекционного центра в Коммунарке Дениса Проценко, у которого позднее обнаружили заболевание.

Федермессер основала фонд «Вера» — первую в России организацию, которая занимается систематической помощью хосписам. В апреле 2016 года она возглавила Центр паллиативной помощи московского департамента здравоохранения. С поста директора фонда «Вера» она тогда ушла, но осталась в составе его правления. В начале 2019 года фонд «Вера» совместно с фондом «Подари жизнь» открыл первый в Москве детский хоспис «Дом с маяком».

В России с начала эпидемии коронавируса заразились 187,8 тыс. человек, следует из данных оперативного штаба. Из них 26,6 тыс. уже выздоровели, более 1,7 тыс. умерли.


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