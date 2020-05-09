«Я в шоке от того, что все замалчивается!»: больных COVID-19 из Бреста свозят в Малориту 9.05.2020, 12:17

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В областном центре уже не хватает мест?

Зараженных Covid-19 из Бреста также везут в Малориту. Врачей из центральной районной больницы Малориты поселили в агрогородке Олтуш, сообщает телеграм-канал "Баста".

"В город Малорита уже свозят пациентов с "короной" из Бреста, - пишет читатель канала. - Все в больнице уже давно подготовлено. Врачи терапевтического отделения ходят уже в полной экипировке.

Медработникам для жилья определили деревню Олтуш, недалеко от города.

Я в шоке от того, что все замалчивается! Все, якобы в целях избежания паники. Но ведь наоборот нужно, чтоб люди были в курсе, чтобы оберегали себя и близких.

Хочется надеяться, что после всего этого все станет на свои места. И все общество узнает, что происходило в нашей стране! Виновные должны ответить! Я в шоке от всего происходящего".

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