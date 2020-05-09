Видеофакт: Солдат потерял сознание во время «парада смерти» в Минске 13 9.05.2020, 12:27

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Фото: «Наша Ніва»

Об этом сообщили видеоблогеры.

Один из солдат потерял сознание во время «парада смерти» в Минске. Видео с тем, как военному стало плохо, опубликовал в Twitter видеоблогер Максим Пушкин.

«Первая жертва парада. Солдат потерял сознание», - написал блогер.

Телеграм-канал «Баста» опубликовал продолжение видео, на котором видно, как солдата выносят с парада его сослуживцы.

Независимые эксперты считают, что СOVID-19 в Беларуси заразились около миллиона человек, количество умерших — несколько тысяч.

Видео опубликовал также известный блогер NEXTA.