Видеофакт: Солдат потерял сознание во время «парада смерти» в Минске

Видеофакт: Солдат потерял сознание во время «парада смерти» в Минске13
- 9.05.2020, 12:27
- 15,247
Об этом сообщили видеоблогеры.
Один из солдат потерял сознание во время «парада смерти» в Минске. Видео с тем, как военному стало плохо, опубликовал в Twitter видеоблогер Максим Пушкин.
«Первая жертва парада. Солдат потерял сознание», - написал блогер.
Солдату стало плохо. pic.twitter.com/83vObJKCqA— Maxim Pushkin (@mc_maxim) May 9, 2020
Телеграм-канал «Баста» опубликовал продолжение видео, на котором видно, как солдата выносят с парада его сослуживцы.
Независимые эксперты считают, что СOVID-19 в Беларуси заразились около миллиона человек, количество умерших — несколько тысяч.
Видео опубликовал также известный блогер NEXTA.