В день парада в Минске появились новые очаги коронавируса 1 9.05.2020, 12:49

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Фото: Reuters

Инфекцией поражены школы, гимназии, колледжи.

Читатели телеграм-канала "Баста" из Минска пишут о новых очагах коронавируса в столице. Заражения обнаружены в школах №112, №131, №212, гимназиях №10, №29, Минском государственном колледже электроники.

"Подтвержден диагноз коронавирус у завуча гимназии №10 на Голубева, 29. Она в тяжелом состоянии находится в больнице. Два других завуча находятся сейчас на больничном, директор - на самоизоляции. Учителя пишут заявления и уходят в отпуск "за свой счет", чтобы обезопасить себя и хоть сколько-то пробыть на карантине" - сообщает подписчик канала.

"7 мая у ученицы школы №112 подтвердили Covid-19. Школа сегодня по-прежнему работает, несмотря на то, что заболевший ребенок посещал группу продленного дня и контактировал с многими детьми" – пишет читатель канала.

"Школа №131 в городе Минске. Подтвержденные случаи Covid-19 у учеников и учителя", – пишет читатель канала.

"Коронавирус в Минском государственном колледже электроники. Болеют многие учащиеся и сотрудники, кто-то госпитализирован в больницу, кто-то дома. Непонятно, будет ли проведена дизинфекция колледжа" - пишет один из учащихся.

"В гимназии №29 у учителя пневмония и коронавирус" - пишет читатель канала.

"В средней школе №212 города Минска, в той самой, где впервые в городе был выявлен коронавирус и директор которой отрицала, что у них кто-либо болеет, на карантине вся администрация и все завучи. Сама директор в больнице с подтвержденным диагнозом и двусторонней пневмонией. Несколько учителей с температурой и воспалением дома. Есть ученики у которых подтверждён коронавирус", – пишет один из наших читателей канала.

"Бригада в противочумных костюмах приехала по адресу улица Мирошниченко, 43А. Зашли в первый подъезд, никого не забрали"- сообщает подписчик канала.

"К дому №7 на улице Горецкого 7/22 8 мая в 16.30 - к 5 подъезду, в 20.30 - к 1 подъезду приезжали скорые с медиками в противочумных костюмах. Проверяли изолированных, это не в первый раз" - пишет читатель канала.

"Бригада скорой помощи забрала пожилого мужчину с улицы Алибегова, 25", – сообщает подписчик канала.

"Вирус добрался и до Шабанов, город Минск, улица Ротмистрова, 30" – пишет читатель канала.

"Ташкентская, 18, город Минск. Бригада скорой помощи, в противочумных костюмах выходила из подъезда. Потом была машина милиции", - сообщает очевидец.

"Город Минск, улица Руссиянова, 24, одиннадцатый подъезд", - пишет читатель канала о еще одном очаге Covid-19.

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