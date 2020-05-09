«Тигры» на плакатах и поздравления от вермахта: ошибки российских пропагандистов к 9 мая 10 9.05.2020, 12:56

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Как баннеры с поздравлениями превращаются в «доски позора».

День победы — один из наиболее значимых и уважаемых праздников среди россиян, с празднованием которого всегда связана большая подготовительная работа. Украшение улиц и размещение поздравительных баннеров, как правило, возлагается на местные власти, которым не всегда удается справиться с задачей, сообщает «Голос Америки».

Каждый год в сеть попадают примеры казусов и ошибок, связанных с оформлением праздничных баннеров. Один из скандальных примеров, ставший известным в преддверии праздника в этом году, – баннер в городе Усинске, Республика Коми.

На нем – солдат, олень и строки стихотворения «Рогатые батальоны» Галины Грицаченко. Вероятно, плакат был создан в знак памяти оленье-лыжных батальонов, которые формировались в Коми АССР, Мурманской области и Ненецком округе в годы Великой Отечественной войны.

Проблема в том, что солдат на фотографии – финский. Снимок сделан в 1944 году для фотоальбома Warrior of Lapland («Воитель Лапландии»). В руках солдата – финский автомат Suomi KP/31. Некоторых жителей Усинска также смутил и выбор цитаты для баннера: без контекста может сложиться впечатление, что речь идет о войне между людьми и оленями.

В 2012 году на улицах Орла появился баннер с надписью «Победа деда – моя победа». Однако осталось не совсем понятным, о чьей победе говорит автор послания, ведь на плакате были изображены солдаты вермахта.

#Орел набирает обороты история с плакатами где под надписью "Победа деда - моя победа" солдаты вермахта. #9мая pic.twitter.com/lodS2R5o — Виктор Богданов (@Pavsekakii) May 4, 2012

Подобную ошибку допустили и организаторы патриотических мероприятий в Ковдорском районе Мурманской области, вручившие волонтерам грамоты. На грамотах нарушена последовательность цветов российского триколора, а в нижней части листа изображена колонна немецких бронемашин с танком «Королевский Тигр» на переднем плане.

В подмосковной Ивантеевке городской глава принес извинения за размещенный в 2015 году плакат «Они сражались за Родину», на котором изображен экипаж германского бомбардировщика «Юнкерс» Ju 88.

В Челябинске разместили баннер с изображением подбитого танка Т-34, у которого позируют два немецких летчика.

На одном из праздничных плакатов в Чебоксарах власти города разместили снимок немецкого шестиствольного миномета, известного как сухопутная «Штука».

Один из жителей Благовещенска обратил внимание на противоречивый праздничный плакат: на нем изображен младенец и надпись «Я тоже буду героем – как мой прадед». На фоне – коллаж из фотографий, среди которых известный снимок пулеметчика СС, а также военнослужащие вермахта, проверяющие на прочность виселицу.

В 2015 году в Алапаевске скандалом обернулось появление на улицах баннера с изображением марширующих солдат вермахта.

Американский танк в честь 9 мая в Улан-Удэ. У наших звёзды красные pic.twitter.com/bb1AATXgEC — Фотографии Улан-Удэ (@UlanUdePhoto) May 4, 2016

Зачастую авторы плакатов выдают за советских солдат военнослужащих союзных армий. В городе Златоуст местная рекламная компания решила увековечить вклад жителей Челябинской области в победу при помощи билборда с надписью «Это наша победа». Иллюстрацией послужил легендарный снимок «Водружение флага над Иводзимой» с американскими морскими пехотинцами. На плакате американский флаг был заменен на советский.

Американских солдат чаще других союзников по антигитлеровской коалиции выдают за советских военнослужащих на современных российских плакатах. Жители Барнаула удивились праздничному плакату с изображением американского солдата на тихоокеанском острове Гуам. В Воронеже на 9 мая были размещены билборды с американским танком «Шерман» (впрочем, эти танки поставлялись в СССР во время войны), а в Самаре известная фотография советского политрука была совмещена с изображением американского истребителя P51 Mustang (в СССР не поставлялся).

Среди других союзников, выдаваемые за советских солдат, – военнослужащие британской армии, оказавшиеся на плакате в городе Зеленоградске. К тому же авторы баннера перепутали временные эпохи – на снимке изображен артиллерийский расчет Первой мировой войны.

Временной казус на праздничном плакате заметили и жители Нижнего Новгорода, где был установлен баннер с участниками Гражданской войны.

Баннер в #Чита . Непрерывнах, понимаете!

И эти ублюдки лезут судить других за мнение даже не о вов, а памятниках. pic.twitter.com/1aQAWodtHc — ICDK (@TheRazboynick) April 14, 2014

В разных городах за советскую технику выдавались австралийский танк Sentinel, британский истребитель Boulton Paul Defiant, американские танки M64 «Генерал Паттон» и «Уокер Бульдог». Сразу на двух плакатах, в Санкт-Петербурге и в Улан-Удэ, были использованы изображения американского танка М24 «Чаффи».

Зачастую россияне не прощают и банальные орфографические ошибки, число и масштаб которых в некоторых случаях не может остаться незамеченным.

В 2018 году в Кургане появились баннеры «Защитники Бресткой крепости» и «Оборона Севостополя». Всего горожане насчитали с десяток неточностей на плакатах: к примеру, был изменен текст известной песни «По долинам и по взгорьям» (к тому же относящейся к Гражданской войне на Дальнем Востоке), также была допущена ошибка в имени художника А.А. Дейнеки.

В Тисуле (Кемеровская область) появились такие вот баннеры к 9 мая



Спасибо самоеду за победу! pic.twitter.com/5YbPnLOmAU — Лентач (@oldLentach) May 8, 2018

Однако самым впечатляющим примером можно назвать баннер в Чите, на котором местное отделение Коммунистической партии РФ попыталось рассказать об участнике войны Алексее Золотареве. В результате жители Читы насчитали на баннере 12 ошибок, в том числе в слове «коммунист».

Иногда внимание привлекают не только действия властей, но и инициативных граждан. В Кемеровской области один из бизнесменов развесил к 9 мая плакаты, на которых помимо поздравления была изображена… самоедская собака. Как выяснилось, изображенный на баннере пес принадлежит самому предпринимателю. «Спасибо самоеду за победу!», – сыронизировал портал «Лентач».

Одна из самых известных опечаток была обнаружена жителями Орла. На баннере, вероятно, в результате автозамены вместо слова «ветераны» появились «ветеринары».

В мае этого года участником самого громкого предпраздничного скандала стал торгово-развлекательный комплекс «Космос» в Челябинске. Руководство ТРК организовало проект «Имена героев», предложив всем желающим прислать фотографию и историю родственника-ветерана. Несмотря на благую цель проекта, не обошлось без скандала.

Неизвестные прислали фотографию Адольфа Гитлера, предварительно заретушировав нацистскому лидеру усы и выдав его за ветерана Владимира Сумина, воевавшего под Курском и под Москвой. Авторы проекта не заметили подвоха и опубликовали снимок. После того, как историю подхватили многие СМИ, фото было удалено, а инициаторы проекта принесли извинения и признались, что «недосмотрели» и «не ожидали, что у кого-то поднимется рука пошутить» таким образом.