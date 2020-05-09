Видеофакт: На «параде смерти» в Минске вышла из строя военная техника

Видеофакт: На «параде смерти» в Минске вышла из строя военная техника2
- 9.05.2020, 13:05
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Это обычные поломки или водителям стало плохо?
На сегодняшнем параде в Минске отмечалось несколько случав поломки военной техники.
Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» опубликовал видео с остановившейся посреди проспекта установкой «БелГрад».
А телеграм-канал «Сидим дома с Пушкиным!» - видео поломки военного автомобиля на мосту.
С учетом того, что парад поводится в разгар эпидемии коронавируса и как минимум один из солдат потерял сознание, остается непонятным - это обычные поломки или водителям стало плохо?
Независимые эксперты считают, что СOVID-19 в Беларуси заразились около миллиона человек, количество умерших — несколько тысяч.