Видеофакт: На «параде смерти» в Минске вышла из строя военная техника 2 9.05.2020, 13:05

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Фото: kp.by

Это обычные поломки или водителям стало плохо?

На сегодняшнем параде в Минске отмечалось несколько случав поломки военной техники.

Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» опубликовал видео с остановившейся посреди проспекта установкой «БелГрад».

А телеграм-канал «Сидим дома с Пушкиным!» - видео поломки военного автомобиля на мосту.

С учетом того, что парад поводится в разгар эпидемии коронавируса и как минимум один из солдат потерял сознание, остается непонятным - это обычные поломки или водителям стало плохо?

Независимые эксперты считают, что СOVID-19 в Беларуси заразились около миллиона человек, количество умерших — несколько тысяч.