Коронавирусом в мире заразилось почти четыре миллиона человек 1 9.05.2020, 13:16

Количество смертей составляет уже более 275 тысяч.

По состоянию на утро 9 мая число подтвержденных случаев COVID-19 в мире неуклонно приближается к четырём миллионам — 3,954,246. Умерло 275,160 человека. Такие данные цифры американский университет Джона Хопкинса. Согласно его данным, наихудшая ситуация с заражением и смертями по-прежнему наблюдается в США — там 1,283,929 больных коронавирусом и более 77 тысяч летальных исходов. На пятом месте в рейтинге Хопкинса оказалась Россия — ситуация в соседней стране ухудшается с каждым днем: согласно официальной статистике там 198,676 подтверждённых случаев и 1827 смерти.

На 8 мая в Беларуси по официальной статистике зарегистрирован 21 101 (+933 за сутки, на день раньше — +913) случай COVID-19. Умер 121 пациент с коронавирусом. В таблице Хопкинса наша страна занимает 27 место, давно обогнав соседние Польшу и Украину.