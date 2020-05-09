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«Смотрю по ТВ парад и ужасаюсь»

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  • 9.05.2020, 13:41
  • 2,249
«Смотрю по ТВ парад и ужасаюсь»
Фото: belta

Медработникам надо готовиться к «жарким итальянским временам».

Впустят ли белорусов после "парада смерти" на территорию других стран? Об этом пишет один из читателей телеграм-канала "Баста".

"Смотрю по ТВ парад и ужасаюсь, - пишет он.- Столько мест в больницах не будет! Готовьтесь, медработники, к жарким итальянским временам! Парад победы над здравым смыслом. Опять будут скрывать диагнозы и смерти.

Весь мир ужасается, глядя на такое. Нас, белорусов, не впустит ни одна уважающая себя страна, когда откроют внешние границы!"

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