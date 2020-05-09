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«Сколько будет продолжаться издевательство над учителями, учениками и родителями?»

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  • 9.05.2020, 14:06
«Сколько будет продолжаться издевательство над учителями, учениками и родителями?»

Минский педагог предложил Министерству образования самораспуститься.

Основатель проекта «Народный учебник» Сергей Ольшевский затронул в «Фейсбуке» больную тему аттестации школьников, которые находятся на самоизоляции и не посещают занятия.

— В то время, как в России рекомендуют перенести ЕГЭ, наших учителей подставляют. Подставляют, имхо, в том числе и под уголовные статьи тем, что не принимается ни одного документального решения, которое бы четко ответило на все имеющиеся вопросы, — отмечает педагог.

Он ссылается на информацию коллеги, которая сообщила, что местами для детей, которые находятся на самоизоляции, разрешено выставлять отметки.

— Но не просто выставлять, а с намеком на то, что все детки «приходили» на стимулирующие после уроков или в субботу и «написал офлайн в школе» контрольные, соблюдая рекомендации Минздрава… — пояснил Ольшевский и обратился к чиновникам Министерства образования: — Ау, Минобр, самораспуститесь вы уже!


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