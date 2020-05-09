«Никогда не отчаивайся»: Елизавета II записала мощное обращение в годовщину окончания войны в Европе 4 9.05.2020, 14:30

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Лучший способ почтить память тех, кто не вернулся с войны, - это сделать так, чтобы она больше не повторилась.

В пятницу, 8 мая, королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II записала обращение по поводу 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе.

Видео опубликовано на официальной Facebook-странице британской королевской семьи, пишет «Апостроф».

В своем обращении королева Елизавета подчеркнула, что лейтмотивом Дня победы была фраза "Никогда не сдавайся, никогда не отчаивайся".

"Сегодня я говорю эти слова к вам в то же время, что и мой отец ровно 75 лет назад. Тогда он поздравил мужчин и женщин на родине и за рубежом, которые так много пожертвовали ради того, что он справедливо назвал "большим освобождением", - обратилась она к согражданам, напомнив, что Вторая мировая война задела всех.

"Мы верили, что делаем правильно, и эта вера, как заметил мой отец в своем радиообращении, помогла нам выстоять", - сказала королева Елизавета.

Она рассказала о своих детских воспоминаниях, когда вместе с сестрой, родителями и премьер-министром Уинстоном Черчиллем наблюдала за торжествами с балкона Букингемского дворца.

"Люди, которые собрались в толпы снаружи и по всей стране, чувствовали глубокую радость, хотя, празднуя победу в Европе, мы знали, что будут еще жертвы. Боевые действия прекратились на Дальнем Востоке лишь в августе, и война наконец закончилась. Многие люди отдали жизнь в этом ужасном конфликте. Они боролись, чтобы мы могли жить в мире как дома, так и за рубежом. Они умерли, чтобы мы могли жить как свободные люди в мире свободных наций. Они рисковали всем, чтобы наши семьи и соседи были в безопасности. Мы должны и будем помнить о них", - сказала Елизавета II.

В своем обращении британская королева подчеркнула, что лучший способ почтить память тех, кто не вернулся с войны, - это сделать так, чтобы она больше не повторилась.