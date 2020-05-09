Что будет с Даригой Назарбаевой? 4 9.05.2020, 14:45

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Фото: ТАСС

Эксперты прокомментировали «игры престолов» в Казахстане.

В Казахстане обсуждают неожиданную отставку старшей дочери первого президента Дариги Назарбаевой с поста главы Сената. Ее отец, 79-летний лидер нации, елбасы уже почти 2 месяца на самоизоляции из-за коронавируса. Кажется, что отставка Дариги Нурсултановны это усиление позиций второго президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает «Белсат».

Так ли это на самом деле?

2 мая президент Токаев подписал указ о прекращении полномочий Дариги Назарбаевой на должности главы Сената. 4 мая на место вице-президента, так неофициально в Казахстане называют спикера Сената, был назначен Маулен Ашимбаев.

Ситуацию прокомментировал Уалихан Кайсаров, экс-депутат Сената Казахстана:

«Все политологи в Казахстане в один голос почему-то считают, что Дарига как бы попала в опалу. Что ее сняли, что начались для нее черные деньки».

Даригу Назарбаеву лишили не просто должности главы Сената, верхней палаты парламента, но также лишили и депутатских полномочий, вместе с которыми она потеряла и депутатскую неприкосновенность. Но для нее это ничего не значит, уверен экс-сенатор Уалихан Кайсаров. Согласно закону о первом президенте, ни самого Назарбаева, ни членов его семьи не могут привлекать к уголовной ответственности. Более того, собеседник «Просвета» допускает, что старшая дочь Назарбаева не уйдет из большой политики.

«Суды, полиция, армия, прокуратура и спецслужбы – все в подчинении у Назарбаева, у первого президента, не подчиняются действующему президенту. Если Назарбаев поставит Даригу на свое место, это будет ход конем. Она станет, допустим, председателем Совета безопасности», – продолжает Уалихан Кайсаров.

Для старшей дочери Назарбаева этот сценарий позволяет стать главой государства без президентского кресла, которое ей пророчили сразу после начала транзита власти в Казахстане в 2019 году, когда Нурсултан Назарбаев перестал быть действующим президентом. С такими оценками категорически не согласен политический обозреватель Виктор Ковтуновский. Комментатор полагает, что 2 мая Токаев «нарушил транзитные договоренности».

Виктор Ковтуновский, политический обозреватель из Алматы, заявил по этому поводу:

«Первый президент Назарбаев в последние 2 месяца сократил политическую активность. Возможно это связано с частичной потерей трудоспособности, это очень важный фактор в этих обстоятельствах. Мне кажется, что период двоевластия в Казахстане близок к завершению. Токаев получает возможность стать полноценным президентом, как это и заложено в Конституции».

Политические перестановки в Казахстане проходят на фоне ухудшения экономических прогнозов. Бюджет готовятся переверстать под цену на нефть в 20 долларов. И политическая борьба может иметь продолжение в виде влияния за распределение средств Национального фонда. Сейчас это порядка 60 млрд долларов или 2 годовых бюджета страны.

Касымхан Каппаров, экономист, основатель онлайн-проекта Ekonomist.kz, дает такую оценку событиям в стране:

«Сейчас начинается этап, когда помощь экономике будет оказываться в виде помощи из Нацфонда, а до этого помощь шла в виде налоговых льгот, отсрочек по кредитам и тд. Однако реальные деньги в виде господдержки начнут поступать только сейчас и конечно это приведет к тому, что конкуренция за ренту будет нарастать и среди элит».

На место Дариги Назарбаевой, политическое будущее которой остается открытым проектом, пришел 49 летний Маулен Ашимбаев. Часть собеседников «Просвета» уверенно называет его человеком первого президента, другие – креатурой Токаева. Однако политолог Газиз Абишев акцентирует внимание на другом.

«Идет омоложение государственного аппарата, в том числе на политическом уровне. Если раньше «семидесятники» проникли в экономику – это министр финансов, министр экономики, министр цифровизации, промышленности, то теперь они заходят уже в идеологию», - считает Газиз Абишев, политолог из Нур-Султана.

К «семидесятникам», то есть к тем кто родился в 70-ые относится даже секретарь Совбеза Асет Исекешев, говорит Газиз Абишев.

«Следующее поколение всегда чуть либеральнее и мягче. Многие из них учились в западных вузах. Я думаю, что они в основном экономические и политические прагматики. Чувство долга и военной дисциплины, которая закладывалась в Компартии в функционеров, у них оно в более вестернизированной форме», – продолжает Газиз Абишев.

Старшая дочь Назарбаева относится, конечно, к предыдущему поколению, к шестидесятникам. Многочисленными скандалами она доказала, что умеет держать удар. Месяц назад суд в Лондоне встал на сторону Назарбаевой и отменил арест недвижимости в Великобритании по закону против «грязных денег» на сумму более в 100 млн долларов. Ну и, помимо прочего, лишившись должности главы Сената, Дарига Нурсултановна остается директором Фонда первого президента Казахстана. Это, конечно, не кресло второго человека в стране, но и не опала.