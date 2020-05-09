закрыть
9 мая 2020, суббота, 18:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Владимир Зеленский: Война - не конкурс танцев на костях

3
  • 9.05.2020, 14:56
  • 3,735
Владимир Зеленский: Война - не конкурс танцев на костях

Президент Украины эмоционально обратился к соотечественникам.

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально обратился к украинцам, и напомнил, что праздник 9 мая – это "не конкурс танцев на костях".

Соответствующее видеообращение опубликовала пресс-служба президента Украины.

"Сегодня Украина отмечает 9 мая – день Победы над нацизмом. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. По разным данным, это минимум 50 миллионов жертв, из которых больше 8 миллионов погибшие и замученные украинцы. Помня все ужасы того времени, мы не делаем из войны культа. И этот важный день – это не рекламная кампания, ни соревнование лозунгов, не помпезный конкурс танцев на костях", - сказал он.

К тому же, Зеленский рассказал о новой инициативе установки в Украине четырех колоколов.

"Вчера я был на Луганщине, у первого поселка, где в 42-м году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол - Колокол Памяти. Сейчас я на Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков. Здесь будет установлен Колокол Победы. Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будут установлены еще два колокола: Колокол Мира - в Донецке и Колокол Единства - в Симферополе", - рассказал о ней президент Украины.


популярное за неделю

Мнение

Дзень забытых пераможцаў
Дзень забытых пераможцаў Уладзімір Халіп
Масочный режим
Масочный режим Ирина Халип
9 мая на трибуне будут стоять только ряженые
9 мая на трибуне будут стоять только ряженые Андрей Санников
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва