Владимир Зеленский: Война - не конкурс танцев на костях 3 9.05.2020, 14:56

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Президент Украины эмоционально обратился к соотечественникам.

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально обратился к украинцам, и напомнил, что праздник 9 мая – это "не конкурс танцев на костях".

Соответствующее видеообращение опубликовала пресс-служба президента Украины.

"Сегодня Украина отмечает 9 мая – день Победы над нацизмом. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. По разным данным, это минимум 50 миллионов жертв, из которых больше 8 миллионов погибшие и замученные украинцы. Помня все ужасы того времени, мы не делаем из войны культа. И этот важный день – это не рекламная кампания, ни соревнование лозунгов, не помпезный конкурс танцев на костях", - сказал он.

К тому же, Зеленский рассказал о новой инициативе установки в Украине четырех колоколов.

"Вчера я был на Луганщине, у первого поселка, где в 42-м году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол - Колокол Памяти. Сейчас я на Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков. Здесь будет установлен Колокол Победы. Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будут установлены еще два колокола: Колокол Мира - в Донецке и Колокол Единства - в Симферополе", - рассказал о ней президент Украины.