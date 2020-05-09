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Коронавирус поразил все общежития Гомельского государственного университета

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  • 9.05.2020, 15:02
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Коронавирус поразил все общежития Гомельского государственного университета

Студенты продолжают ездить в транспорте и ходить по магазинам без масок и перчаток.

Коронавирус поразил все общежития Гомельского государственного университета

Студенты продолжают ездить в транспорте и ходить по магазинам без масок и перчаток.

Очаги Covid-19 обнаружены в общежитиях Гомельского государственного университета, сообщает телеграм-канал "Баста".

"В общежитие Гомельского государственного университета приехали в очередной раз врачи проверять зараженных и находящихся на самоизоляции. Студенты из общежития ездят в транспорте и ходят по магазинам без масок и перчаток", - пишет читатель канала из Гомеля.

"Зараженные есть во всех общежитиях Гомельского государственного университета. Никаких мер, кроме периодической проверки их медиками, не предпринимается. Университет работает в штатном режиме", - сообщает один из студентов.

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