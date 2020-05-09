Эксперты назвали топ-10 мощных и недорогих смартфонов 2 9.05.2020, 15:09

2,262

В рейтинг вошло много мобильных устройств с поддержкой 5G-сети.

Специалисты составили рейтинг недорогих мобильных устройств, которые отличаются высокой производительностью, несмотря на относительно низкую стоимость. Список был составлен разработчиками бенчмарка AnTuTu, пишет lenta.ua.

На первом месте оказался смартфон Oppo Reno3 5G, получивший более 405 тысяч баллов. Отличительной чертой мобильного устройство является функционирование на базе процессора MediaTek Dimensity 1000L.

На второй строчке расположился Honor 30S с чипсетом SoC Kirin 820.

Тройку самых мощных бюджетных смартфонов замыкает Vivo S6 5G, работающий на базе процессора Exynos 980.

Четвертое место занял смартфон Redmi K30 5G, а пятое Vivo X30 5G на базе чипсета Exynos 980.

Также в топ-10 самых производительных мобильных устройств, отличающихся невысокой ценой, оказались следующие модели: Vivo Z6, OPPO Reno 3 Pro, Honor 9X Pro, Huawei Nova 6 SE и Honor Play 4T Pro.

Эксперты отмечают, что в рейтинг вошло много мобильных устройств с поддержкой 5G-сети. Специалисты уверены, что данное направление будет развиваться и дальше.